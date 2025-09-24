باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ فیلم سینمایی «موی گرگ» ساخته فریدون نجفی هنرمند فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری با راهیابی به بخش‌های داستانی بلند و بین‌الملل سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، در این جشنواره به نمایش در می‌آید.

با اعلام دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی موفق به راهیابی به بخش بین‌الملل این جشنواره شدند.

همچنین با نظر موافق هیئت انتخابی بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی جشنواره سی و هفتم، موی گرگ در این بخش نیز برای دریافت پروانه زرین جشنواره با هفت فیلم دیگر رقابت خواهد کرد.

فریدون نجفی در اواخر اسفند سال گذشته مجوز ساخت فیلم سینمایی موی گرگ را به تهیه‌کنندگی امیرحسین علم الهدی از شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی دریافت کرد و هم‌اکنون این اثر آماده نمایش و رقابت در سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوان اصفهان است.

موی گرگ چهارمین فیلم سینمایی نجفی است و فیلم‌های دیگر او با نام «اسکی‌باز» و «بچه گرگ‌های دره سیب» نیز با حضور در دوره‌های پیشین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان و با دریافت ۱۱ پروانه زرین، عنوان بهترین فیلم‌های جشنواره را به خود اختصاص دادند.

این هنرمند فیلم‌ساز علاوه بر آثار سینمایی، چندین فیلم کوتاه و مستند را نیز تهیه‌کنندگی و کارگردانی کرده است که از میان آنها، فیلم‌های کوتاه «خانه فاطمه کجاست؟»، «یار دوازدهم» و «خروسک» پروانه‌های زیرین دیگری از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان برای او به ارمغان آورده است.

گفتنی است، سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی شامل فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر امسال با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

همچنین «میان صخره‌ها» ساخته مختار عبدالهی از دیگر آثار موفق فیلم‌سازان چهارمحال و بختیاری در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان به شمار می‌رود.