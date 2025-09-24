۳ پسر و دو دختر جوان که متهم‌اند با شکنجه و ضرب و شتم، دوستشان را به قتل رسانده‌اند در دادگاه منکر اتهام‌شان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- یکسال قبل مرگ مشکوک دختر جوانی به نام مریم در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران به پلیس اعلام شد. مأموران پس از حضور در محل بیمارستان و بررسی‌های اولیه دریافتند که آثار ضرب و شتم روی صورت و بدن دختر جوان وجود دارد. در ادامه ۵ پسر و دختر جوان که او را به بیمارستان منتقل کرده بودند شناسایی شدند. جسد نیز با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد ماجرا آغاز شد.

در اولین گام پلیس به بازجویی و تحقیق از ۵ دختر و پسری پرداخت که مریم را به بیمارستان منتقل کرده بودند.

آنها در پاسخ به سؤالات مأموران درباره مرگ دوستشان مدعی شدند: «ما یک اکیپ دوستانه بودیم و باهم به میهمانی می‌رفتیم. بعد از مدتی متوجه شدیم در هر میهمانی یکی از وسایل ما سرقت می‌شود وقتی دقت کردیم همه شواهد علیه مریم بود، اما نمی‌توانستیم آن را ثابت کنیم. تا اینکه دو هفته پیش از حادثه ما به جشن تولد دوستمان بابک رفته بودیم و بعد از مراسم تلفن همراه بابک گم شد. از آنجا که مریم سابقه خوبی در این باره نداشت ما همگی فکر کردیم که گم شدن گوشی کار اوست. پس از آن بابک از ما خواست تا مریم را به خانه‌اش دعوت کنیم و هرطور شده تلفنش را از او بگیریم.»

آنها افزودند: «بعد به بهانه‌ای مریم را به خانه بابک کشاندیم البته وقتی مریم به خانه آمد بابک نبود. ما دقایقی بعد سعی کردیم او را به زور وادار کنیم تا بگوید با گوشی چه کرده که به یکباره حالش بد شد و خودمان او را به بیمارستان رساندیم، اما فوت کرد.» در این میان پزشکی قانونی در گزارش علت تامه مرگ را ضرب و جرح خشن و شوک قلبی اعلام کرد.

با تکمیل تحقیقات برای دو پسر و یک دختر اتهام مباشرت در قتل عمدی و برای بابک که این حادثه در خانه او رخ داده بود و یکی ازبستگان مقتول که در ماجرا نقش داشت معاونت در قتل صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند و گفتند: «دختر ما بی‌گناه کشته شد و ما به هیچ عنوان حاضر به مصالحه و گذشت نیستیم و خواستار قصاص و اشد مجازات برای متهمان هستیم.»

پس از آن متهمان یک به یک به جایگاه رفتند و با رد اتهامشان مدعی شدند نقشی در قتل دختر جوان نداشته‌اند.

متهمان گفتند ما فکر می‌کردیم که او گوشی بابک را برداشته به همین خاطر آن روز با او برخورد کردیم تا گوشی را پس بدهد، اما حالش بد شد و ما از ترس برایش اکسیژن آوردیم، اما وقتی دیدیم از حال رفته و بلند نمی‌شود فوراً او را به بیمارستان رساندیم. اگر ما می‌خواستیم او را بکشیم نه اکسیژن می‌آوردیم و نه او را به بیمارستان می‌رساندیم.
با پایان جلسه رسیدگی، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
کاری به نوع رابطه ندارم چون به طور حتم درست نبوده
اما یه داستان برای قتلش سر هم کردن و خیلی هم با هم هماهنگ هستن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چرا می گذارید ناموس تان با هر نامحرمی هر کجا بره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مهمانیها سرتان بخورد بیشعورها
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
فردا هم اگر پسری شرط گذاشت که دختر باید گواهی سالم بودن را بگیرد از همه جا اعتراض میکنند این چه خواسته ای هست مگر چند تا پسر و دختر یکجا باشند مگر سالم می ماند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
هر 5 نفرشون رو اعدام کنید سریع فقط
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مگر دختر و پسر نامحرم می توانند دوست باشند؟!!! همین چیزها را عادی کرده اید و قبح و زشتی آن را شکانده اید بعد می گویید چرا این طوری شده است؟ دارید می روید شمال بعد می پرسید چرا به جنوب نرسیدیم!
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
روابط غیر شرعی و گناه در این دنیا نتایج ناگوار دارد و در آخرت هم عذاب الهی. در این نوع روابط هم جنس مونث است که صدمه می بیند.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اینچنین افرادی باعث میشود پسری بخواستگاری دختری میرود بگوید گواهی سالم بودن خودرا بیاوری قاضی باید میپرسید این همه باهم مهمانیها میروید سالم هستید این پسرها بشما دست نزده اند امکان ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
همگی باید اعدام بشوند
۶
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رویا
۱۳:۲۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی تیترو خوندم گفتم حتما در کشورهای وحشی غربی این اتفاق افتاده..‌ تا متن بهم گفت بی بندباری وحشی گری جوونای خودمون داره سبقت میگیره از غرب..‌
این دنیا رو بپیچونید... اخرتو چه میکنید
۵
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
انتخاب و رای شون برای همین کارها بود چرا متعجبی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
میشه کلمه وحشی رو تعریف کنید؟کشورهای غربی وحشین یا خاور میانه؟؟!!
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مواد زدند و چت کردند ،پسرها و بقیه دخترها تصمیم گچمیگیرند این را احتمالا مثل خودشون بی ابرو کنند و راه نداده و زدنش ،،،،مکالمات قبلی و وسایل گم شده و ازمایش پزشکی قبلی همه چی را لو میده ،بالاخره میگن مریم قبلا هم وسایل برده پس باید در خانه اش باشد ،یا حداقل یکی پیامی چیزی دلده باشه .
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نتيجه ششور چه شد؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
عاقبت جنگ نرم دشمنان نظام که متأسفانه خانواده ها از آن قافل هستند.
۶
۱۸
پاسخ دادن
Spain
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اگه موبایل رو برداشته بوده که حقش هست اگه که نه دوستاش رو هم بفرستین جای خودش
۲۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اسلام برای سرقت گفته قطع ید نه کشتن دزد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
موبایلش دست منه لابد؟ خب فعلن موبایلشو بیخیال. اصل مطلب چیز دیگه هست. قاطی بدون اینا. رفتن به چندین مهمونی باهم. چقد بی حیایی زیاد شده
۶
۲۹
پاسخ دادن
