شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۶ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون روی عدد ۱۴۲ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۹۱ و در وضعیت قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت،۶ روز در وضعیت پاک، ۱۰۴ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: هوای تهران ، کیفیت هوا
خبرهای مرتبط
در ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ مطرح شد؛
ترافیک تهران زیر ذره بین ستاد ویژه استقبال از مهر/ سرویس‌دهی ویژه در محدوده مراکز آموزشی پرتردد
کیفیت هوای تهران در اولین روز از مهرماه
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
آخرین اخبار
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی