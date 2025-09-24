باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران در دومین روز مهر گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از باکری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه صدر از بلوار قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه زین الدین از شهرک صدف تا بعد از بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا ستارخان، بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست تا بزرگراه زین الدین، بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا خیابان دامپزشکی، بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از بزرگراه چراغی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.