شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی و برگزاری نمایشگاه از حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یکی از مهمترین مناسبتهای ملی کشورمان است که یادآور رشادتها، فداکاریها و ایثار ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی است. روزهایی که ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادگی کرد و از سرزمین، ایمان و هویت خود دفاع کرد. به همین مناسبت هرساله از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه برای نشان دادن شجاعت و دلیریهای دلاورمردیهای کشورمان ویژه برنامههای خاصی اجرا میکنند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: اکبر بخشی - قم
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.