شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی و برگزاری نمایشگاه از حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی کشورمان است که یادآور رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثار ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی است. روز‌هایی که ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادگی کرد و از سرزمین، ایمان و هویت خود دفاع کرد.  به همین مناسبت هرساله از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه برای نشان دادن شجاعت و دلیری‌های دلاورمردی‌های کشورمان ویژه برنامه‌های خاصی اجرا می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قم با برپایی ایستگاه صلواتی و نمایشگاه

ایستگاه صلواتی

هفته دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران

برگزاری ایستگاه صلواتی در هفته دفاع مقدس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قم با برپایی ایستگاه صلواتی و نمایشگاه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، برگزاری نمایشگاه ، ایستگاه صلواتی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
زنگ مهر و ایثار در دبیرستان مالک اشتر دیزج دیز نواخته شد + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست معلمان برای فراهم کردن سرویس تردد
مهرورزی هیئت حراس الحرام به دانش آموزان نیازمند با آماده سازی بسته‌های لوازم تحریر
رنجش بیماران از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان
آخرین اخبار
رنجش بیماران از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان
درخواست معلمان برای فراهم کردن سرویس تردد
مهرورزی هیئت حراس الحرام به دانش آموزان نیازمند با آماده سازی بسته‌های لوازم تحریر
درخواست شهروندان برای رسیدگی سریعتر به ساختمان‌های تخریب‌شده در جنگ ۱۲ روزه
افزایش آورده مسکن متقاضیان قوچانی را نگران کرد
ماجرای تاخیر در صدور کد استخدامی معلمان مهرآفرین به کجا رسید؟
فیلمی از آغاز برداشت انگور از باغ های خلیل آباد
افتتاح طرح دانش آموز توانمند مدرسه با نشاط در دبستان غیردولتی تمدن سازان لامرد
افتتاحیه یک نمایشگاه مقاومتی دیگر در شهرستان آران و بیدگل + فیلم
گزارش تصویری از گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قم با برپایی ایستگاه صلواتی و نمایشگاه