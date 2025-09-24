شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی و برگزاری نمایشگاه از حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی کشورمان است که یادآور رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثار ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی است. روز‌هایی که ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادگی کرد و از سرزمین، ایمان و هویت خود دفاع کرد. به همین مناسبت هرساله از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه برای نشان دادن شجاعت و دلیری‌های دلاورمردی‌های کشورمان ویژه برنامه‌های خاصی اجرا می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

