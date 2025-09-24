مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس موفق شده در مدت زمان کم در سوپرلیگ یونان عملکرد درخشانی را از خود به ثبت برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «gavros»، مهدی طارمی بار دیگر در ورزشگاه «لئوفوروس» (ورزشگاه خانگی پاناتینایکوس) نمایش درخشانی داشت. او در دقایق کوتاه حضورش در میدان، پاس گل تساوی المپیاکوس را برای ایوب ال کعبی ارسال کرد و تأثیرگذاری خود را به رخ کشید.

طارمی در مجموع تنها ۳۲ دقیقه حضور در سوپرلیگ یونان با پیراهن المپیاکوس، موفق به زدن دو گل و ثبت یک پاس گل شده است؛ آماری که او را به عنوان بهترین بازیکن تعویضی رقابت‌ها معرفی می‌کند.

این مهاجم ۳۳ ساله در هفته سوم و چهارم لیگ از روی نیمکت وارد زمین شد و هر دو بار نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد. پس از طارمی، «یانیس پاساس» مهاجم تیم آ. ا. ک با ۴۰ دقیقه حضور به عنوان بازیکن تعویضی در دو دیدار و ثبت دو گل، در رده دوم قرار دارد.

چهار بازیکن برتر این آمار را دو ستاره دیگر المپیاکوس تکمیل می‌کنند. «دنیل پودنسه» در ۵۵ دقیقه و طی دو بازی به عنوان یار جانشین یک گل زده و یک پاس گل داده است. همچنین «یوسف یازیجی» در ۵۸ دقیقه و در چهار نوبت حضور از روی نیمکت، موفق به زدن یک گل و دادن یک پاس گل شده است.

گفتنی است تیم فوتبال المپیاکوس امروز (چهارشنبه، دوم مهر) از ساعت ۱۷:۳۰ در چارچوب رقابت‌های جام حذفی یونان به مصاف تیم آستراس تریپولی خواهد رفت.