مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس موفق شده در مدت زمان کم در سوپرلیگ یونان عملکرد درخشانی را از خود به ثبت برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «gavros»، مهدی طارمی بار دیگر در ورزشگاه «لئوفوروس» (ورزشگاه خانگی پاناتینایکوس) نمایش درخشانی داشت. او در دقایق کوتاه حضورش در میدان، پاس گل تساوی المپیاکوس را برای ایوب ال کعبی ارسال کرد و تأثیرگذاری خود را به رخ کشید.

طارمی در مجموع تنها ۳۲ دقیقه حضور در سوپرلیگ یونان با پیراهن المپیاکوس، موفق به زدن دو گل و ثبت یک پاس گل شده است؛ آماری که او را به عنوان بهترین بازیکن تعویضی رقابت‌ها معرفی می‌کند.

این مهاجم ۳۳ ساله در هفته سوم و چهارم لیگ از روی نیمکت وارد زمین شد و هر دو بار نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد. پس از طارمی، «یانیس پاساس» مهاجم تیم آ. ا. ک با ۴۰ دقیقه حضور به عنوان بازیکن تعویضی در دو دیدار و ثبت دو گل، در رده دوم قرار دارد.

چهار بازیکن برتر این آمار را دو ستاره دیگر المپیاکوس تکمیل می‌کنند. «دنیل پودنسه» در ۵۵ دقیقه و طی دو بازی به عنوان یار جانشین یک گل زده و یک پاس گل داده است. همچنین «یوسف یازیجی» در ۵۸ دقیقه و در چهار نوبت حضور از روی نیمکت، موفق به زدن یک گل و دادن یک پاس گل شده است.

گفتنی است تیم فوتبال المپیاکوس امروز (چهارشنبه، دوم مهر) از ساعت ۱۷:۳۰ در چارچوب رقابت‌های جام حذفی یونان به مصاف تیم آستراس تریپولی خواهد رفت.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
محبوبیت بالای طارمی باعث تعجب رسانه یونانی شد
طارمی: تلاش می‌کنیم تا هواداران شاد باشند/ امیدوارم آنها همیشه نام من را صدا بزنند
طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
آمادگی کامل طارمی برای شروع کار در المپیاکوس
طارمی آماده اولین حضور در ترکیب المپیاکوس
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
خط حمله آتشین در لیگ یونان با حضور مهدی طارمی
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
آخرین اخبار
درخواست فوری سازمان‌ملل از فیفا و یوفا
لوانته ۱ - ۴ رئال مادرید/ ششمین برد پیاپی در هفته ششم
طارمی؛ تعویض طلایی المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
زمین بد بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن ضعف‌ها است
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد