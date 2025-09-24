پسر عاشق پیشه وقتی به خاطر شکست عشقی معتاد شد از آنجا که خانواده‌اش را عامل این اتفاقات می‌دانست در یک درگیری باعث مرگ پدرش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ساعت ۹ شب سی و یکم شهریور مأموران بیمارستانی در پایتخت در تماس با بازپرس محسن اختیاری اعلام کردند: لحظاتی قبل مرد ۹۰ ساله‌ای به بیمارستان منتقل شد که طبق گفته خانواده‌اش هنگام خوردن غذا حالش بد شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. اما آثار کبودی و شکستگی روی سر و بدن پیرمرد دیده می‌شود و موضوع مشکوک به نظر می‌رسد.

با تماس مأموران بیمارستان، تیم جنایی راهی محل شدند. یکی از پسر‌های پیرمرد در تحقیقات گفت: «سه هفته قبل پدرم با برادرم دعوایش شد و برادرم او را مورد ضرب و جرح قرار داد. پدرم را به بیمارستان منتقل کردیم و یک هفته هم در بیمارستان بستری بود، اما مرخص شد. با گذشت سه هفته از ماجرا از آنجایی که برادرم کوروش هم قهر کرده بود و شب‌ها به خانه نمی‌آمد تصمیم گرفتیم که او را با پدرم آشتی دهیم. به همین دلیل شب حادثه همه خانواده به خانه پدری رفتیم و موقع شام ناگهان حال پدرم بد شد و او را بلافاصله به بیمارستان منتقل کردیم.»

به‌دنبال اظهارات خانواده پیرمرد، بازپرس جنایی دستور بازداشت پسر ۴۱ ساله را صادر کرد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی خانه پیرمرد شده و کوروش را بازداشت کردند.

شکست عشقی

پسر جوان درباره این حادثه گفت: «من عاشق یکی از دختران فامیل بودم و قصد ازدواج داشتم، اما خانواده‌ام با اینکه از این موضوع با خبر بودند سر موضوعی با خانواده آن دختر دعوا کردند و وقتی من به خواستگاری او رفتم آنها پاسخ منفی دادند. بعد از این حادثه خیلی حالم بود، اما ۶ ماه قبل که شنیدم دختر مورد علاقه‌ام با فرد دیگری ازدواج کرد تمام کاخ آرزوهایم فرو ریخت. به قدری حالم بد بود که نمی‌دانستم باید چکار کنم و چطور با این درد کنار بیایم.»

به همین خاطر معتاد شدی؟

دوستانم که حالم را دیدند به من پیشنهاد مصرف مواد مخدر دادند. می‌گفتند اگر شیشه مصرف کنم غم عشق را فراموش می‌کنم. با پیشنهاد آنها به مواد روی آوردم. اما کم کم معتاد شدم و مشکلاتم نه تنها حل نشد بلکه از کار هم بیکار شدم و برای تأمین هزینه موادم مجبور بودم که از خانواده‌ام پول بگیرم، اما بعد از مدتی آنها که از دستم خسته شده بودند از پرداخت پول خودداری کردند.

شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

سه هفته قبل بود که بر سر هزینه مواد با پدرم دعوایم شد و از آنجایی که از او کینه هم به دل داشتم او را مورد ضرب و جرح قرار دادم. او را به بیمارستان بردند و من هم قهر کردم و برادر‌ها و خواهرهایم پادرمیانی کردند و شب حادثه به خانه مادرم آمدم، اما ناگهان حال پدرم بد شد. من نمی‌خواستم او را به قتل برسانم و پشیمان هستم.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
متهمان در دادگاه منکر قتل شدند؛
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
بازسازی ۹۵درصدی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه؛ دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
«اطلس ثبتی» تهران تدوین می‌شود
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید
آغاز مهر در منطقه ۸ با نام آرمین باکویی
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
پروژه‌های بزرگ منطقه یک تا پایان سال به اتمام خواهد رسید
آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
وضعیت ترافیک اول مهر مطلوب بود/ لایحه تأمین آب باید هرچه سریع‌تر ارائه شود
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
دیدار اوحدی با خانواده معظم شهیدان «محمد سلیمی و ملکی سرولاتی»
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است