رئال مادرید با درخشش وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه توانست با نتیجه ۴-۱ از سد لوانته بگذرد و با بردی روحیه‌بخش به دربی مادرید برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - بازی رئال مادرید و لوانته در هفته ششم لالیگای اسپانیا در ورزشگاه «سیوداد د والنسیا» برگزار شد؛ دیداری که با برتری ۴ بر ۱ شاگردان ژابی آلونسو به پایان رسید و ششمین پیروزی متوالی کهکشانی‌ها را رقم زد.

وینیسیوس جونیور در نیمه اول روی ۲ گل اثر مستقیم گذاشت و کیلیان امباپه در نیمه دوم ۲ گل به ثمر رساند تا برتری شیرین کهکشانی‌ها تثبیت شود. فرانکو ماستانتوئنو مهاجم جوان آرژانتینی  که گل دوم رئال را به ثمر رساند، با ۱۸ سال و ۴۰ روز پشت سر اندریک دیگر مهاجم جوان فعلی مادریدی ها، به دومین گلزن جوان رئال مادرید در لالیگا در قرن ۲۱ تبدیل شد.

با این پیروزی، رئال مادرید با ۶ برد پیاپی صدرنشین لالیگا باقی ماند و لوانته با یک برد و یک تساوی از شش بازی، در میانه پایین جدول ایستاد.  

در سایر دیدار‌های دیشب لالیگا، مصاف بیلبائو و خیرونا با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اسپانیول  و والنسیا به تساوی ۲-۲ رضایت دادند و سوسیا دو بر یک از ویارئال شکست خورد.

