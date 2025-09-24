باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناوگان جهانی صمود، گروهی که به شکستن محاصره نوار غزه اختصاص دارد، اعلام کرد که در معرض ۱۲ حمله پهپادی قرار گرفته که ۹ قایق درون ناوگان را هدف قرار داده است، که آن را تشدید خطرناک تنش توصیف کرد.

وائل نوار، هماهنگ‌کننده ناوگان، تأیید کرد که کشتی اوهولا مورد اصابت یک بمب صوتی کوچک قرار گرفته است، اما هیچ گونه جراحت یا خسارت مادی گزارش نشده است.

نوار خاطرنشان کرد که کشتی‌های اوتاریا، ماریا، سالواجیا و زفیرو نیز مورد حملات مشابهی قرار گرفته‌اند. ناوگان پایداری در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌کنندگان صدای انفجار‌هایی را در نزدیکی کشتی‌ها شنیدند، در حالی که پهپاد‌ها اشیاء ناشناسی را پرتاب کردند که همزمان با اختلال عمدی در ارتباطات بود.

این بیانیه تاکید کرد که این تاکتیک‌ها مانع از ادامه مأموریت بشردوستانه شرکت‌کنندگان نخواهد شد و تأکید کرد که «عزم قوی‌تر است و عزم برای ارائه کمک و شکستن محاصره تحمیلی بر نوار غزه همچنان پابرجاست.»

شایان ذکر است که ناوگان بین‌المللی شکستن محاصره غزه یکشنبه گذشته تأیید کرد که پهپاد‌ها بار‌ها بر فراز کشتی‌های «ناوگان صمود» که به سمت نوار غزه در حرکت هستند، پرواز می‌کردند که «نگران‌کننده» است.

این کمیته شنبه گذشته اعلام کرد که کشتی‌های این ناوگان به صورت دسته‌جمعی به سمت غزه حرکت کرده‌اند و توضیح داد که برآورد‌ها نشان می‌دهد که این ناوگان حدود یک هفته برای رسیدن به نوار غزه زمان نیاز دارد.

منبع: المیادین