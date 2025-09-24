اولین بسته اکران پاییزی با سه فیلم متنوع از انیمیشن تا درام و کمدی درحالی به پرده سینما‌ها رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سینماها از امروز با نمایش سه فیلم به استقبال اولین بسته اکران پاییزی می‌روند. 

در ادامه روند اکران فیلم‌های بخش ویژه جشنواره فجر، فیلم سینمایی «لاک پشت» از امروز روی پرده سینماها می‌رود. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی بهمن کامیار که مدتی در توقیف به سر می‌برد پس از اکران در خانه رسانه‌های جشنواره فیلم فجر، نقدهای متفاوت و عمدتا مثبتی را دریافت کرد.

کریم امینی پس از «فسیل» دو فیلم دیگر راهی سینماها کرد که تقریبا نتوانستند موفقیت «فسیل» را برای او تکرار کند. «شهر هرت» و «مرد عینکی» که حالا روی پرده سینماهاست. «قسطنطنیه» اما با اضافه کردن بازیگران ترک و گره زدن قصه به کشور ترکیه، حال و هوای متفاوتی به فیلم جدید امینی بخشیده است.

اکران انیمیشن «یوز» که توسط مرکز انیمیشن سوره تولید شده را باید به فال نیک گرفت. نمایش عرق به وطن از زاویه نگاه یک یوز ایرانی در قالبی کودکانه می‌تواند مخاطبان کودک و نوجوان را به سینماها بکشاند. البته که امسال پویانمایی‌ها تا به اینجا غالبا در میان پرفروش های هفته بوده‌اند. 

برچسب ها: اکران فیلم ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
فیلمساز اعتراضی یا لیدر پروژه نفوذ؟
جیسون استاتهام در «مسابقه مرگ» مهمان شبکه نمایش می‌شود
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«خط خطی» با استندآپ ممتد و بخش‌های نمایشی روی آنتن افق می‌رود
روابط ایران و عربستان در مسیر توسعه پایدار است
«لاک‌پشت» توقیفی و «یوز» ایرانی به سینما می‌آیند
آخرین اخبار
«لاک‌پشت» توقیفی و «یوز» ایرانی به سینما می‌آیند
«خط خطی» با استندآپ ممتد و بخش‌های نمایشی روی آنتن افق می‌رود
روابط ایران و عربستان در مسیر توسعه پایدار است
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی
جایزه‌های جهانی مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن به ۸ کودک ایرانی رسید
آموزش‌وپرورش و معلمان فداکار، قهرمانان عرصه فرهنگ‌اند
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
اعلام آثار حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک
جیسون استاتهام در «مسابقه مرگ» مهمان شبکه نمایش می‌شود
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 
دلیل برگزاری یک ماهه جشنواره موسیقی فجر چیست؟
اعلام زمان تشییع پیکر احمد پژمان
«بوی ماه مهر» دیوارنگاره جدید میدان انقلاب
صالحی‌امیری زنگ میراث‌فرهنگی را نواخت