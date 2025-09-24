باشگاه خبرنگاران جوان - سینماها از امروز با نمایش سه فیلم به استقبال اولین بسته اکران پاییزی می‌روند.

در ادامه روند اکران فیلم‌های بخش ویژه جشنواره فجر، فیلم سینمایی «لاک پشت» از امروز روی پرده سینماها می‌رود. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی بهمن کامیار که مدتی در توقیف به سر می‌برد پس از اکران در خانه رسانه‌های جشنواره فیلم فجر، نقدهای متفاوت و عمدتا مثبتی را دریافت کرد.

کریم امینی پس از «فسیل» دو فیلم دیگر راهی سینماها کرد که تقریبا نتوانستند موفقیت «فسیل» را برای او تکرار کند. «شهر هرت» و «مرد عینکی» که حالا روی پرده سینماهاست. «قسطنطنیه» اما با اضافه کردن بازیگران ترک و گره زدن قصه به کشور ترکیه، حال و هوای متفاوتی به فیلم جدید امینی بخشیده است.

اکران انیمیشن «یوز» که توسط مرکز انیمیشن سوره تولید شده را باید به فال نیک گرفت. نمایش عرق به وطن از زاویه نگاه یک یوز ایرانی در قالبی کودکانه می‌تواند مخاطبان کودک و نوجوان را به سینماها بکشاند. البته که امسال پویانمایی‌ها تا به اینجا غالبا در میان پرفروش های هفته بوده‌اند.