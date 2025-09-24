در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - آیزایا وایتهد، بازیکن آمریکایی فصل گذشته تیم ویکی مترسکی استچین لهستان و گارد پیشین بروکلین نتس در NBA، به تیم بسکتبال استقلال تهران ملحق شد.
وایتهد ۳۰ ساله با قد ۱۹۳ سانتیمتر، تجربه حضور در تیمهای مطرحی همچون لوکوموتیو کوبان روسیه، آستانای قزاقستان، بشیکتاش ترکیه، مورنار بار مونتهنگرو، لودویزبورگ آلمان و همچنین تیمهای اسلاسک وروتسواف و ویکی مترسکی لهستان را در کارنامه دارد. او همچنین سابقه بازی در لیگ توسعه NBA با تیم گرند رپیدز را هم ثبت کرده است.
این بازیکن در فصل گذشته برای اسلاسک و مترسکی مجموعاً ۳۲ بار به میدان رفت و موفق به ثبت ۶۰ پرتاب سهامتیازی موفق شد. وایتهد در چهار دیدار بیش از ۲۰ امتیاز کسب کرد و بهترین عملکردش را برابر تیم تریفل با ۳۱ امتیاز، ۵ ریباند و ۴ پاس گل به نمایش گذاشت.