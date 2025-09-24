دبیر فدراسیون بسکتبال گفت: طبق برنامه اردوی تیم ملی بسکتبال از اواسط آبان با حضور مانولوپولوس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از آذر آغاز می‌شود و به گفته دبیر فدراسیون اردو‌های تیم ملی از اواسط آبان استارت خواهد خورد.

محسن معزی درباره بیماری مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال و آغاز اردوی تیم ملی اظهار کرد: بیماری مانولوپولوس جدی نیست و مشکل خاصی ندارد. اولین پنجره انتخابی آذر ماه است و ۱۵ آبان اردوی تیم ملی آغاز می‌شود. سوتیریس هم طبق برنامه به ایران خواهد آمد.

او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این زمان برای حضور در مسابقات کافی است گفت: به هر حال، چون لیگ آغاز می‌شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد. طبق برنامه آغاز اردو از همان اواسط آبان بوده است. معمولا شرایط همین است. اگر بازیکن در شرایط مسابقه باشد بهتر است تا اینکه ما لیگ را تعطیل کنیم.