دبیر فدراسیون بسکتبال گفت: طبق برنامه اردوی تیم ملی بسکتبال از اواسط آبان با حضور مانولوپولوس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از آذر آغاز می‌شود و به گفته دبیر فدراسیون اردو‌های تیم ملی از اواسط آبان استارت خواهد خورد.

محسن معزی درباره بیماری مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال و آغاز اردوی تیم ملی اظهار کرد: بیماری مانولوپولوس جدی نیست و مشکل خاصی ندارد. اولین پنجره انتخابی آذر ماه است و ۱۵ آبان اردوی تیم ملی آغاز می‌شود. سوتیریس هم طبق برنامه به ایران خواهد آمد.

او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این زمان برای حضور در مسابقات کافی است گفت: به هر حال، چون لیگ آغاز می‌شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد. طبق برنامه آغاز اردو از همان اواسط آبان بوده است. معمولا شرایط همین است. اگر بازیکن در شرایط مسابقه باشد بهتر است تا اینکه ما لیگ را تعطیل کنیم.

برچسب ها: جام جهانی بسکتبال ، تیم ملی بسکتبال
خبرهای مرتبط
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
دومی تیم ملی بسکتبال دختران در کاپ آسیا با یک امتیاز برابر هند/ سهمیه دیویژن A از دست رفت
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران - جمهوری چک/ فرصت تاریخی شاگردان پیاتزا برای راهیابی به نیمه نهایی
صعود مقتدرانه تیم ملی فوتسال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا
هنرنمایی پاسور والیبال ایتالیا مقابل بلژیک + فیلم
صعود ایتالیا و لهستان به مرحله نیمه نهایی/ غول‌های والیبال به هم رسیدند
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
وحید شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی می‌رویم
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
آخرین اخبار
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
وحید شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی می‌رویم
هنرنمایی پاسور والیبال ایتالیا مقابل بلژیک + فیلم
صعود مقتدرانه تیم ملی فوتسال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
صعود ایتالیا و لهستان به مرحله نیمه نهایی/ غول‌های والیبال به هم رسیدند
ایران - جمهوری چک/ فرصت تاریخی شاگردان پیاتزا برای راهیابی به نیمه نهایی
انتخاب مجدد یزدانی در کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی
مصدومان پرتعداد پرسپولیس در بازی با تیم ملوان
تست‌های پزشکی مدافع خارجی مدنظر پرسپولیس مثبت است
نخستین سرمربی تراکتور درگذشت
علی نژاد: نگاه نتیجه گرا به المپیک آسیایی نداریم
تور جهانی توپ طلای دمبله!
هاشمیان: ۵۰ بازیکن خارجی را بررسی کرده‌ایم/ کنعانی و ارونوف مصدوم هستند
پایان کار نماینده هی‌بال ایران در لیگ حرفه‌ای تور چین
ماخاچ‌مرتضی‌علی‌یف: کامران کشتی‌گیر کمی نیست/ از درخشش آذرپیرا شگفت‌زده شدم
آخرین وضعیت وینگر ملی پوش و مصدوم استقلال
قلی‌زاده: هر روز می‌جنگم تا سریع‌تر به زمین برگردم
رایزنی استقلالی‌ها با اداره کل ورزش تهران برای ساخت ورزشگاه اختصاصی
شیرازی‌ها صدرنشین واقعی لیگ برتر فوتبال
پیروزی یاران یخچالی در مرحله اول جام حذفی آلمان
جوادی: ورزشگاه تختی برای بازی‌های بزرگ آماده است/نمی‌دانم مافیای چمن داریم یا نه/ کم‌لطفی کردند!
رفتار انسان‌دوستانه بازیکنان تیم ملی فوتسال در آستانه دیدار با مالزی
خبر خوش برای گوش شکسته‌ها/ ایران برای هفتمین بار قهرمان کشتی آزاد جهان می‌شود؟
اعلام اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر؛
تاجرنیا: آل‌کثیر روزی به درد ما می‌خورد/ سیدورف مدیر فوتبال استقلال است
ام‌باپه رکورد زیدان را زد!
تبریک یک رئالی به یامال!
محمدحسین کریمی در لیست رزرو فینال ۱۰۰ متر قورباغه قهرمانی جهان سنگاپور