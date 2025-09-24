مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان گفت: بازنویسی دستورالعمل غارها باید در دستور کار قرار گیرد و برای هر غار یک دستورالعمل حفاظتی اختصاصی در نظر گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام احمدی روز چهارشنبه بمناسبت روز ملی غار اظهار کرد: از منظر زمین شناسی، استان همدان مستعد وجود غارهای مختلف است بنابراین برای حفاظت از غارهای بی نظیر موجود در استان تلاش کرده و عوامل تهدید غارها را رفع کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ها، حراست از غارهای واقع در مناطق حفاظت شده و مناطق چهارگانه محیط زیست بر عهده این سازمان است مابقی با محوریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حفاظت می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان بیان کرد: یکی از بزرگترین تهدیدها برای غارها، به ویژه غارهای گردشگرپذیر مثل علیصدر رعایت حریم آن است بنابراین باید حریم آنها حفظ شود در غیر اینصورت با تجاوز به حریم آنها، آسیب به غارها وارد می کند.

احمدی اظهار کرد: دستورالعمل کلی برای حریم غارها تدوین شده که نیاز به بازبینی است یعنی برای هر غاری باید یک دستورالعمل تبینی در نظر گرفت و با توجه به ارزش حفاظتی، نیاز جوامع محلی و ساختار آن باید حریم مشخص برای آن تعیین کرد.

وی گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست بازبینی این دستورالعمل را در کارگروه ملی غارشناسی در دستور کار قرار بدهد و حریم غارها را علمی تر، تبینی و تخصصی تر و با در نظرگرفتن مجموع عناصر موثر تعیین کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان تاکید کرد: همچنین باید ظرفیتی برای غارهای گردشگر پذیر تعیین شود که با توجه به تحمل اکوسیستم، گردشگر وارد غار شود و فشار خارج از توان زیست محیطی و اکوسیستمی به غار وارد نشود.

احمدی تاکید کرد: با توجه به تنوع زیستی به هیچ وجه نباید ساختار غار را دستکاری کرد بلکه گردشگران حین حضور در غارها تنها به برداشتن عکس یادگاری اکتفا کرده و از رها کردن زباله درون غار نیز پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: مردم متمدن و با فرهنگ همدان در زمینه حفاظت از غارها مطالبه گر هستند در مقابل از مسوولان هم انتظار می رود با بررسی ظرفیت غارهایی که امکان گردشگری دارند از این جاذبه گردشگری به گونه ای استفاده کنند که به آن آسیبی وارد نشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان گفت: ۵۳ دهنه غار در استان همدان شناسایی شده که مهمترین آن غار آبی علیصدر بوده که در جهان شهره است و غارنوردان می توانند با تلاش و کوشش بخش های دیگری از این غار را اکتشاف کنند.

احمدی بیان کرد: غارها جزو اکوسیستم های بی نظیر هستند که دارای اهمیت زیادی از جنبه های زیست محیطی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: غارها از منظر زیبا شناختی که به منطقه می دهند و زیستمندان موجود در آن همچنین مباحث زیست محیطی، گردشگری، زمین شناسی و ساختار شناسی اهمیت بسیار بالایی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان ادامه داد: به دلیل وجود این اکوسیستم های بسیار باارزش، روز دوم مهر به عنوان روز ملی "غار پاک" نامگذاری شده و امسال شعار "حفاظت از خاک و حفاظت از تنوع زیستی غار" برای این روز انتخاب شده است که تحقق آن نیازمند فرهنگسازی، ارتقای آگاهی های عمومی در مورد اهمیت حفاظت از غارهای کشور است.

احمدی گفت: گردشگران، طبیعت دوستان و مردمی که به این غارها می روند باید از اهمیت تنوع زیستی مطلع شوند تا هم چیزی در غار به جا نگذارند و هم چیز برندارند به جز عکس، چرا که غارها اکوسیستم بسیار حساسی هستند.

وی افزود: همدان جزو استان های شاخص و سرآمد کشور در زمینه غارها است و در بعد جهانی هم با داشتن با غارهای مشهوری همچون غار علیصدر و غار سراب و بیش از ۵۰ دهنه غار دیگر سرآمد است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان اضافه کرد: برای ارج نهادن به این روز کارها و اقدامات خوبی انجام شده و در دوم مهر امسال همکاران محیط زیست نسبت به پاکسازی غارعلیصدر اقدام می کنند.

احمدی بیان کرد: همچنین کارشناسان محیط زیست با حضور در غار علیصدر به گردشگرانی حاضر در محل آموزش چهره به چهره داده و آنها را با اهمیت این غار و ضرورت حفاظت از ان آشنا می کنند.

وی اظهار کرد: همچنین همکاران ما در زمینه فرهنگسازی و آموزش و تبیین روز جهانی غار پاک از توان و ظرفیت رسانه ها، سمن ها و انجمن های مرتبط و تشکل های غیر دولتی زیست محیطی استفاده می کنند.

