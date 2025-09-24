طبق اعلام باشگاه بارسلونا گاوی به خاطر عمل جراحی تا ۵ ماه نمی‌تواند این تیم را همراهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پابلو گویرا ستاره خط میانی بارسلونا که از ناحیه مینیسک آسیب دیده بود زیر تیغ جراحان قرار گرفت و همچنانکه پیش بینی می‌شود دوری طولانی مدتی از میادین خواهد داشت.

باشگاه بارسلونا در بیانیه رسمی اعلام کرد که «گاوی» به دلیل عمل آرتروسکوپی برای درمان آسیب دیدگی غضروف زانو، بین ۴ تا ۵ ماه غیبت خواهد داشت. در بیانیه باشگاه بارسلونا آمده است که زخم این بازیکن نیز بخیه زده شده است تا زمان کافی برای بهبود داشته باشد.

آسیب دیدگی و غیبت طولانی‌مدت این بازیکن اسپانیایی، ضربه بزرگی به خط میانی بارسلونا وارد کرده است به ویژه که او بازیکن کلیدی محسوب می‌شود و با پدری ترکیبی قوی در مهم‌ترین خط بازی تیم تشکیل داده بودند.

این تنها آسیب دیدگی در خط میانی بارسلونا نیست؛ فرمین لوپز نیز تا بعد از فیفا دی ماه اکتبر از میدان‌ها دور خواهد بود.

بارسلونا پنجشنبه در هفته پنجم لیگ اسپانیا، با رئال اوویدو رو‌به‌رو می‌شود.

بارسلونا هم‌اکنون با ۱۳ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لالیگا قرار دارد و برای کم کردن فاصله ۵ امتیازی با رئال به پیروزی در این بازی نیاز دارد.

