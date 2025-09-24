پرواز‌های حج عمره زائران مازندرانی از روز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اکبر حسنی مدیرکل فرودگاه‌های استان مازندران گفت: نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری به جده انجام خواهد شد.

او افزود:این پرواز‌ها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیر‌های مدینه و جده به‌صورت برنامه‌ای انجام می‌شود.

ثبت نام برای اعزام به حج عمره مفرده، در مردادماه امسال انجام شد.

در این مرحله کلیه ودیعه‌گذاران سفر "عمره" (سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) می‌توانستند جهت سفر به سرزمین وحی ثبت نام کنند.

