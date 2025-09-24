باشگاه خبرنگاران جوان _ جلیل بالایی گفت: به موجب تبصره ذیل تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل و دارای فرزند در مقاطع پیشدبستانی و دبستان هستند، دستگاههای اجرایی مکلفند با شناور شدن ساعات شروع به کار یکی از والدین موافقت کنند.
وی افزود: کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط یادشده نیز مشمول این حکم هستند و سایر مجوزهای قانونی از جمله امکان تأخیر مادران دارای کودک زیر ۶ سال همچنان به قوت خود باقی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه همچنین از شناور شدن ساعات کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر کرمانشاه در ۲ هفته اول مهرماه خبر داد و گفت: که این موضوع فقط در مرکز استان اجرایی میشود.
وی اظهار کرد: به موجب ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص ساعات کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها در ۲ هفته اول مهرماه ۱۴۰۴، ساعات شروع به کار دستگاههای اجرایی در شهر کرمانشاه به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح تعیین میشود و بدیهی است دستگاههای اجرایی استان نیز مکلف به اجرای این مصوبه هستند.
منبع ایرنا