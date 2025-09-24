باشگاه خبرنگاران جوان - کیوان شیرآقایی سرمربی تیم ووشو جوانان پسران که به تازگی فعالیتش بهعنوان سرمربی تیم ووشو در بخش ساندای پسران تمدید شد در گفتوگو با ایرنا، اظهار کرد: بعد از مسابقات آسیایی جوانان نشستی با رئیس فدراسیون ووشو داشتیم که وی از عملکرد اعضای تیم و کادر فنی ابراز رضایت کرد و پیشنهاد ادامه همکاری را داد که با افتخار آن را پذیرفتم.
وی افزود: برنامهریزی خوبی برای حضور در مسابقات جهانی ردههای سنی انجام دادیم. رقابتهای نوجوانان در قالب المپیاد استعدادهای برتر برگزار میشود؛ پس از آن لیگهای ردههای سنی را به صورت تخصصی داریم و سپس انتخابی جوانان را برگزار میکنیم.
شیرآقایی بیان کرد: در ساندای جوانان تمامی اعزامیهای سال گذشته را هنوز در همین رده سنی داریم. در نوجوانان نیز برگزاری المپیاد، لیگ و سپس انتخابیها موجب میشود تا بر تجربه نفرات این رده سنی اضافه شود.
سرمربی تیم ساندای جوانان پسران افزود: اردوها را اواخر آذرماه استارت میزنیم تا برای حضور در مسابقات جهانی که سوم فروردینماه سال آتی در چین برگزار میشود به بهترین نحو آماده شویم.
شیرآقایی: از چالشها هراسی ندارم؛ فعالیت در تیم جوانان ووشو برایم افتخار است
وی در مورد همکارانش در کادر فنی گفت: دوست داشتم نفرات قبلی کادر فنی به طور کامل حفظ شوند، اما به دلیل سهمیههایی که فدراسیون جهانی برای مسابقات جهانی چین در نظر گرفته اکنون حمید زرینیپور همراه با من خواهد بود. فدراسیون در تلاش است مذاکراتی با فدراسیون جهانی برای افزایش سهمیه مربیان داشته باشد که اگر شرایط فراهم شود، معین تقوی هم به جمع ما اضافه خواهد شد.
شیرآقایی در خصوص اهدافش از حضور در مسابقات جهانی، گفت: سال ۲۰۲۱ که آن زمان هم سرمربی جوانان بودم در ساندا با پنج طلا قهرمان شدیم و در مجموع هم، روی سکو نخست دنیا ایستادیم. در همه مسابقات به دنبال نتیجه صد درصدی هستم و تلاش میکنم تمام ووشوکاران شایسته ما به بهترین مدال برسند، چراکه همه آنها از لحاظ توان فنی و شخصیت قهرمانی در بالاترین سطح هستند.
سرمربی تیم ووشو جوانان در پاسخ به این سئوال که نگران بالا رفتن سطح توقعات از خودش بابت موفقیتهای سالهای اخیر نیست؟ عنوان کرد: برایم جای خوشحالی دارد که سطح توقعات از من و تیمم بالا برود. همه مربیان آرزو دارند بهترین نتایج را در مسابقات کسب کنند.
وی گفت: تکرار نتایج موفقیتآمیز، خیلی سخت بوده و هر مسابقه برای من یک چالش جدید است. اگر این چالش نباشد، انگیزه و شور و اشتیاق کم میشود. هیچ وقت از چالشهای جدید هراس نداشتهام.