معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از رسیدگی فوری به پرونده فوت ۲ نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به فوت ۲ نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های فوت نوزادان ماهیتی کاملاً تخصصی دارد.

او افزود: این رسیدگی صرفا در چارچوب کمیته‌های بیمارستانی و دانشگاهی و همچنین مراجع ذیصلاح مانند پزشکی قانونی و سازمان نظام‌پزشکی امکان‌پذیر است.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هرگونه اظهارنظر غیررسمی و شتاب‌زده موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و چنین اظهارنظر‌هایی قاطعانه مردود و محکوم است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان آن را نمی‌پذیرد.

دکتر ضیابری با بیان اینکه این پرونده‌ها با قید فوریت در دستور کار کمیته دانشگاهی قرار گرفته است، افزود: پس از تکمیل بررسی‌های جامع و کارشناسی، نتایج به صورت رسمی و شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او همچنین با تأکید بر اینکه در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برابر با قوانین و مقررات با فرد یا افراد مسئول برخورد خواهد شد، تصریح کرد: این اقدام بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای انجام می‌شود تا حقوق بیماران و خانواده‌ها رعایت شود.

منبع: گیل‌وب‌دا