همزمان با مشخص شدن کاهش ذخائر نفت و بنزین آمریکا، قیمت نفت برای دومین روز متوالی افزایش یافت.

قیمت نفت امروز چهارشنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت، پس از آنکه گزارشی نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته است و احساسات بازار را در مورد کمبود عرضه تقویت کرد.

قیمت آتی نفت خام برنت تا ساعت ۰۰:۰۵ به وقت گرینویچ با ۲۷ سنت افزایش به ۶۷.۹۰ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز، قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۲۸ سنت افزایش به ۶۳.۶۹ دلار رسید.

قیمت هر دو شاخص نفت خام روز سه‌شنبه بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا توافق به بن‌بست رسیده برای از سرگیری صادرات از منطقه کردستان عراق، ارسال نفت از طریق خط لوله این منطقه به ترکیه را متوقف کرد، زیرا دو تولیدکننده بزرگ خواستار تضمین‌هایی برای بازپرداخت بدهی‌ها شدند.

طبق توافق بین دولت عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی، صادرات نفت خام به میزان تقریبا ۲۳۰،۰۰۰ بشکه در روز از سر گرفته خواهد شد. پیش از این جریان‌های خط لوله از مارس ۲۰۲۳ متوقف شده بودند.

در همین راستا داده‌های موسسه نفت آمریکا نشان داد که موجودی نفت خام و بنزین آمریکا کاهش یافته، در حالی که موجودی فرآورده‌های تقطیری هفته گذشته افزایش یافته است.

منابع گفتند که این داده‌ها نشان می‌دهد که موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر ۳.۸۲ میلیون بشکه و موجودی بنزین ۱.۰۵ میلیون بشکه کاهش یافته و موجودی فرآورده‌های تقطیری ۵۱۸،۰۰۰ بشکه افزایش یافته است.

قرار است داده‌های رسمی انرژی دولت آمریکا روز چهارشنبه منتشر شود که انتظار می‌رود افزایش موجودی نفت خام و بنزین و کاهش احتمالی موجودی فرآورده‌های تقطیری را نشان دهد.

از سویی دیگر نشانه‌های بیشتری از کاهش عرضه وجود دارد زیرا، رویترز گزارش داد که شرکت نفتی آمریکایی شورون، با همکاری شرکای خود در ونزوئلا، تنها قادر خواهد بود نیمی از تولید روزانه نفت خام خود، معادل ۲۴۰ هزار بشکه، را صادر کند.

