رییس تعمیرات و نگهداری شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند گفت: ۹۸ درصد تجهیزات فاز دوم این واحد پالایشگاهی امسال تعمیرات اساسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد سپهری راد گفت: بررسی آمار عملکرد تعمیر و نگهداری این پالایشگاه نشان می‌دهد که این مجموعه توانسته بالاترین ضریب عملکرد تعمیراتی را به ثبت برساند.

وی از انجام بیش از ۹۸ درصد از حجم تعمیرات اساسی تجهیزات فاز دو و ۶۱ درصد از پروژه عظیم واحد RFCC خبر داد و اظهار کرد: فرآیند تعمیرات اساسی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با بکارگیری ۶ هزار و ۱۸۰ نفر از کارکنان این مجموعه از سوم مردادماه آغاز و همچنان نیز ادامه دارد.

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند گفت: صدور چند هزار مجوز شروع کار، انجام تعداد ۲۳۰ دستور کار بازرسی فنی مهندسی عمومی و پالایش که شامل حجم زیادی از فعالیت‌های نوسازی و سازه‌ها است، بیانگر چالش‌ها و وضعیت سخت و دشواری است که غلبه بر آن‌ها جز با تلاش و کوشش مستمر امکان پذیر نبود.

وی عنوان کرد: فرآیند تعمیرات اساسی پروژه بزرگ واحد ۱۵ این واحد پالایشگاهی نیز اکنون با ۹۴ درصد پیشرفت در حال انجام است و تاکنون ۵۲۵ دستور کار بازرسی فنی و مهندسی در این واحد صادر شده است.

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند بیان کرد: تعمیرات اساسی واحد ۳۱ نیز در مدت ۱۶‌ روز انجام شد و در این فرآیند ۱۳۸ دستور کار بازرسی فنی و مهندسی با حجم بسیار زیاد در قسمت نوسازی و سازه انجام شد.

سپهری‌راد افزود: تعمیرات اساسی تجهیزات واحد ۱۷ نیز طی ۱۴ انجام و تعویض کاتالیست راکتورها، تعویض پنج تیوب‌ و شارژ مجدد کاتالیست آن‌ها از جمله فعالیت‌های پررنگ این واحد بوده است.

وی اظهار کرد: تعمیرات اساسی واحد ۱۸ که دارای اولویت بالایی در به اتمام رسانیدن هرچه سریع‌تر به منظور سرویس دهی بود طی مدت ۲۸ روز و تعمیرات اساسی واحدهای ۱۶/۳۴ و ۳۲ به دلیل اولویت کمتر در سرویس دهی که این امر از بازه طولانی تعمیرات اساسی واحد ۱۵ نشات می‌گیرد توسط نیروهای کمی در حال انجام و تاکنون بیش از ۹۶ درصد فعالیت‌ها مربوط به این واحدها انجام شده است.

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند گفت: تیم‌های گروه‌های تخصصی در ادارات برق ابزار دقیق و ماشین آلات نیز با تلاش مستمر توانستند، بخش بسیار عمده‌ای از تعمیرات را به پایان برسانند.

پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در سال ۱۳۷۲ به عنوان بزرگ ترین پالایشگاه تک واحدی کشور با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز و اولین پالایشگاه کشور در عصر انقلاب اسلامی به بهره‌برداری رسید و در سال‌های آتی با اتکا به توانمندی و تخصص دانش آموختگان کشور ظرفیت این پالایشگاه به ۱۷۰ هزار بشکه در روز ارتقا یافت در ادامه مسیر با پیاده‌سازی طرح‌های فاز ۲ این مجموعه، ظرفیت این پالایشگاه از سال ۱۳۸۹ به ۲۵۰ هزاربشکه در روز رسید و به عنوان اولین شرکت پتروپالایشی به این نقطه اتکا و خودباوری در تامین نیازهای انرژی کشور بدل شد.

منبع ایرنا