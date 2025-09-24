باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل ظریف‌پور ملی‌پوش پاراشنای کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان، در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۹ با زمان ۵۷ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه در جایگاه یازدهم مرحله مقدماتی ایستاد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

ظریف‌پور توانست در این ماده ضمن بهبود رکورد خود، رکورد ملی را ۴۳ صدم ثانیه ارتقا دهد و به نام خود ثبت کند.

این ملی‌پوش کشورمان روز شنبه ۵ مهر ماه در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۹ به مصاف حریفان خود می‌رود.

سینا ضیغمی‌نژاد در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ روز جمعه ۴ مهر ماه به آب می‌زند.

رقابت‌های پاراشنای قهرمانی جهان با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود.