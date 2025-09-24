باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم

تصاویر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها که در حال ترک غزه بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی تنها به ویران کردن نوار غزه و آواره کردن مردم فلسطین راضی نمی شود و به عمدا غیر نظامیان فلسطینی را هدف مستقیم حملاتش قرار می دهد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
لعنتی اینها که بچه بودند بی سلاح
