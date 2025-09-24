باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی از ظهر امروز چهارشنبه ۲ مهر تا روز شنبه ۵ مهر ماه در جاده‌های مازندران اعمل می‌شود.

موتور سیکلت

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ الی ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک

۲. محور چالوس:

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

الف – روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ و ۳ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۰۹:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۲:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

۳. محور هراز:

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ و ۴ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴. محور فشم:

- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

تبصره:اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.

منبع:مرکز مدیریت راه های کشور