باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی از ظهر امروز چهارشنبه ۲ مهر تا روز شنبه ۵ مهر ماه در جادههای مازندران اعمل میشود.
موتور سیکلت
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ الی ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
وسیله نقلیه سبک
۲. محور چالوس:
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
الف – روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخهای ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ و ۳ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۰۹:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۲:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
۳. محور هراز:
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روزهای پنجشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ و ۴ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴. محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
تبصره:اجرای محدودیتهای مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.
منبع:مرکز مدیریت راه های کشور