تیم‌ام کی ان گلوگاه به دور دوم مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم‌ام کی ان گلوگاه در دور اول مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل مهمانش کیا شاهرود پیروز شد.

نماینده مازندران با یک گل دیر هنگام، صعود به مرحله دوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور را جشن گرفت.

علی دباغیان زننده تک گل پیروزبخش تیم‌ام کی ان گلوگاه در ورزشگاه شهید سینه‌سپهر این شهر بود.‌ام کی ان گلوگاه با برتری مقابل تیم کیا شاهرود با برنده بازی تیم‌های پیکان نوین بجنورد و کوثر قرچک ورامین رو‌به‌رو می‌شود.

این بازی از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار خواهد شد.

