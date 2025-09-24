باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی دو کتاب مناسب برای کودکانی که به نویسندگی علاقه دارند + فیلم

کارشناس کتاب کودک در مورد کتاب مناسب برای کودکان علاقه‌مند به نویسندگی نکاتی گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ منصوره مصطفی زاده، کارشناس کتاب کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص کتاب مناسب برای کودکان علاقه‌مند به نویسندگی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط
معرفی دو کتاب مناسب برای کودکانی که به نویسندگی علاقه دارند + فیلم
young journalists club

مسئله کپی‌رایت باید یک بار برای همیشه حل شود/ چرا دیگر آثاری مثل «قصه‌های مجید» و «علی کوچولو» ساخته نمی‌شود؟

معرفی دو کتاب مناسب برای کودکانی که به نویسندگی علاقه دارند + فیلم
young journalists club

علاقه به یار مهربان؛ معجزه ای که والدین از آن غافلند

معرفی دو کتاب مناسب برای کودکانی که به نویسندگی علاقه دارند + فیلم
young journalists club

عرضه‌ی 33 هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
۸۰۰۸

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم
۹۵۳

اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم
۸۰۵

تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم
۷۴۹

‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم
۶۷۹

نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.