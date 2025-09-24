آخرین وضعیت ورزشکاران ایرانی بازداشت شده در کره جنوبی از زبان معاون وزیر ورزش اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش در مورد ورزشکاران بازداشت شده در کره جنوبی گفت: روند پرونده در دادگاه اخیر طبق اعلام وکلای این پرونده خوب بوده است و امیدواریم در ۲ دادگاه بعدی نیز شرایط خوبی حاکم شود.

وی در مورد دادگاه برگزار شده گفته است: همانظور که وکلا گفتند در این اتفاقاتی رخ داد که امیدوار کننده بود و وزیر محترم ورزش و بنده هم پیگیر این پرونده هستیم و امیدواریم در ۲ دادگاه آینده نیز روند کخوب در جریان باشد.

اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
اظهارات احسان حدادی در مورد ورزشکاران بازداشتی در کره جنوبی
