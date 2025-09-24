شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای در پی سخنان رهبر انقلاب عنوان کرد: راه حل در قوی شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیانیه راهبردی - تحلیلی در پیروی از فرمایشات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در اول مهر ماه صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

۱) در حالی که دولت‌ها و رسانه‌های غربی در ماه‌های اخیر تلاش می‌کنند که پروژه تصویرسازی ضعیف از ایران اسلامی را پیگیری کنند، رهبر شجاع، حکیم و مقتدر انقلاب کبیر اسلامی، مثل همه این ۳۶ سال زعامت مدبرانه و هدایت حکیم انه خود، راوی قدرت، راوی فتح و راوی امید ملت ایران شدند و پیام رسای اقتدار و عزت و عقلانیت، از زبان رهبر فرزانه و فرهمند و فرازمند انقلاب، با تبیین راهبرد‌های استوار انقلاب اسلامی به گوش جهانیان رسید و بار دیگر در لحظه‌ای حساس و تعیین‌کننده از تاریخ این کشور، عزت و شأن و اعتبار ایران مقتدر، که به سبب سیگنال‌های نادرست برخی جریان‌های بی تعهد در معرض آسیب بود، ترمیم و احیا شد و مجدداً تصویری روشن از شأن ملت بزرگ ایران، حقیقت نظام اسلامی، امتداد راه نورانی امام راحل و قدرت بی‌بدیل انقلاب در چشم سران کشورها، نخبگان و مردم جهان به نمایش گذاشته شد. قاطعیت و صراحت در اعلام مواضع و انتخاب هوشمندانه زمان آن، معنایی عمیق و شفاف در دل خود داشت و فریادی بود که در گوش تاریخ طنین‌انداز و پیامش به وضوح دریافت گردید: راه حل، در قوی شدن است. همانگونه که نیرو‌های مسلح قوی کشور با تاسی به آیه شریفه و اعدوا لهم ماستطعتم من قوه کشور را در بزنگاه جنگ ۱۲ روزه اخیر نجات دادند، قوی شدن علمی و ساختاری و سیاسی و فرهنگی باید در دستور کار اصلی همه نهاد‌ها و دانشگاه‌ها و نخبگان و مردم قرار گیرد و کشف و تبیین راه‌های قوی شدن در همه عرصه‌ها، اولویت نظری و عملی مسؤولان و اندیشمندان و مردم گردد. ایران قوی با دولت قوی، مجلس قوی، عدلیه قوی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های قوی، رسانه‌های قوی، اقتصاد قوی و فرهنگ قوی محقق خواهد شد و سابقه تمدنی سترگ این کشور و ملت، ظرفیت‌های عظیمی برای قوی شدن در اختیار ما قرار داده است.

۲) اتحاد مقدس ملت ایران و یکپارچگی و انسجام اجتماعی آنان در پرتو تبعیت از رهبر حکیم و شجاع خود، چون شمشیری بُرّان و مشتی پولادین بر فرق دشمنان فرود آمد و نقشه‌های پیچیده و شوم متجاوزان در جنگ ۱۲ روزه را که با حذف فرماندهان و شخصیت‌های کلیدی در پی ایجاد آشوب و کشاندن مردم به خیابان‌ها علیه نظام بودند، نقش بر آب کرد. این وحدت بی نظیر و درون‌زا و جوششی، تکیه بر هویت ایرانی - اسلامی دارد و همه اقوام و افکار و احزاب را در بر می‌گیرد و هرگونه تلاش برای واگرایی اجتماعی و فعال سازی گسل‌های قومی و یا اختلافات بی مبنای سیاسی و ایجاد شکاف اجتماعی خطایی آشکار و نابخشودنی است. ملت مقاوم ایران، امروز و فردا، در برابر زورگویان جهانی ایستاده و هیچ خللی به این پیکره پولادین راه نخواهد یافت.

تجربه فوق العاده جنگ ۱۲ روزه نشان داد که وحدت ملی، اتحاد مردمی و همبستگی اجتماعی ایران، همچون کیمیایی ناب و سدّی فولادین، همه محاسبات دشمنان را نقش بر آب کرده است. به قاعده قرآنی و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین دشمن دچار مکر الهی شد و در محاسبه ناشیانه خود، تحلیل خطایی از درک و فهم ملت ایران داشت. ترور فرماندهان سرافراز و دانشمندان پرافتخار با هدف ایجاد شکاف و کشاندن مردم به خیابان‌ها طراحی شد، اما حضور گسترده ملت در صحنه و حضور معنادار، معنامند و معنابخش آنها در خیابان‌ها در حمایت از نظام اسلامی، بخصوص در روز‌های آغازین جنگ در ۲۳ و ۲۴ خرداد، به‌جای تصویر اختلاف و واگرایی، به نمادی از همگرایی، الفت عمومی، انسجام بی نظیر و حمایت قاطع مردمی و عمومی از نظام و نیرو‌های مسلح بدل شد. این واقعیت بی‌بدیل نشان داد که پیوند هویتی، اتصال معرفتی و تعلقات مشترک فرهنگی و دینی میان اقوام، گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی در ایران آن‌قدر مستحکم و ریشه دار است که هیچ پروژه سهمگین خارجی قادر به شکستن آن و غلبه بر آن نیست. استمرار این اتحاد و حفظ و پاسداشت آن وظیفه بدیهی همه دولتمردان، مسؤولان و مردم

است.

۳) در بعد راهبردی، دستیابی به فناوری زیرساختی و حیاتی غنی‌سازی اورانیوم نماد بارزی از دوراندیشی مدیریتی نظام اسلامی، خوداتکایی اقتصادی و سیاسی و اقتدار علمی کشور است. فرآیندی که از یک ماده خام معدنی که در کشورمان فراوان است، سرمایه‌ای ده‌ها برابری و ثروتی استراتژیک برای امنیت غذایی، بهداشت و درمان‌های پیشرفته، صنعت بالادستی، انرژی پاک و پژوهش‌های فناورانه پیشرفته خلق کرده و ایران را در ردیف معدود قدرت‌های دارای توان غنی‌سازی بالا قرار داده است. غنی‌سازی ۶۰ درصدی بدون نیاز به ورود به حوزه تسلیحات نشانه‌ای روشن از بلوغ فناورانه و استقلال علمی بوده و هست. ده‌ها دانشمند مبارز و هزاران متخصص تربیت‌شده در این مسیر، سرمایه‌ای ملی به شمار می‌روند که نه با ترور قابل حذف‌اند و نه با فشار خارجی مهار می‌شوند.

به همین دلیل، درخواست مذبوحانه دشمن برای توقف کامل غنی‌سازی چیزی جز تلاشی ناکام برای مهار ایران و بازگرداندن آن به موقعیت وابستگی نیست. طبعاً ملت بزرگ ایران چنین عقبگردی را نمی‌پذیرد.

۴) از منظر سیاست خارجی کشور، توجه به تجربه‌های پرهزینه گذشته ضرورت عقلی برای ماست، تجربه مذاکرات گذشته ثابت کرده که گفت‌و‌گو با آمریکا در شرایط کنونی، نه منفعت و سود و دستاوردی برای ایران داشته و نه به کاهش تهدیدات بر علیه کشور و ملت منجر شده است. واشنگتن به‌جای مذاکره واقعی، در صدد تحمیل خواسته‌های بی پایان خود و تنها به دنبال تحمیل بسته‌ای از محدودیت‌هاست که از صنعت هسته‌ای تا توان موشکی و راهبرد‌های منطقه‌ای را شامل می‌شود. نتیجه چنین روندی چیزی جز خلع سلاح راهبردی و افزایش تهدیدپذیری کشور نخواهد بود؛ بنابراین توجه به تجربه‌ها و عقلانیت ایجاب می‌کند که به جای اعتماد چندباره به وعده‌های غیرقابل اتکای طرف مقابل، مسیر قوی شدن و تقویت همه‌جانبه اعم از علمی، نظامی، اقتصادی و نهادی دنبال شود تا هزینه تهدید برای دشمن چنان بالا رود که اساساً جرأت بیان تهدید و اقدام پیدا نکند.

۵) سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوانان و نسل نو، بخش دیگری از راهبرد کلان و مستمر نظام اسلامی است. آغاز سال تحصیلی و حضور میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو یادآور این ظرفیت عظیم است؛ ظرفیتی که با مدال‌های علمی، موفقیت‌های فناورانه و پیروزی‌های بی سابقه ورزشی در عرصه جهانی، بار‌ها خود را نشان داده است. آینده ایران به اتکای همین سرمایه انسانی عظیم رقم خواهد خورد. در کنار آن، یاد شهدای مقاومت و فرماندهانی که جان خود را در مسیر عزت امت اسلامی تقدیم کردند، به‌مثابه چراغ راهی است که مسیر آینده را برای نسل‌های بعدی روشن نگه می‌دارد.

مسیر پیش روی ایران و ملت‌های آزادی‌خواه، نه از کانال سازش و انفعال، بلکه از طریق مقاومت فعالانه، هوشمندانه، پیشرفت درون‌زا و اتکا به ظرفیت‌های بومی می‌گذرد. جمهوری اسلامی در این چارچوب، آینده‌ای قدرتمند و روشن ترسیم و الگویی ماندگار برای سایر ملت‌ها فراهم آورده است. الگویی که نشان می‌دهد استقلال، عزت و آزادی با ایستادگی و خودباوری به دست می‌آید و امتیازدهی و تسلیم در برابر قدرت‌های سلطه‌گر چیزی جز اتلاف وقت و سرافکندگی نیست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با همه ظرفیت خود در خدمت این مسیر پر عزت و راه نورانی خواهد بود انشاالله

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، رهبر انقلاب
