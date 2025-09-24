باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ بر اساس نامه رسمی ارسال شده توسط نبیل الفاخی، مدیر عامل اتحادیه تنیس روی میز آسیا (ATTU) به کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشورمان همچون بازی‌های آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو به عنوان عضو هیئت ژوری این رقابت‌ها برگزیده شد و طبق گفته مدیرعامل اتحادیه تنیس روی میز آسیا اعضای هیئت داوران به دلیل تجربه گسترده، صداقت بی‌نقص و مشارکت‌های قابل توجه در ورزش انتخاب شده‌اند.

در متن نامه ارسالی به فدراسیون تنیس روی میز ایران آمده است:

«ما با خوشوقتی انتصاب رسمی هیئت داوران را اعلام می‌کنیم. این پنل برجسته از کارشناسان، بالاترین استاندارد‌های عدالت، بی‌طرفی و کیفیت را در طول رقابت‌ها تضمین خواهد کرد.

اعضای منصوب شده هیئت داوران عبارتند از:

مهرداد علی‌قارداشی – ایران

ناتاوت رونگوس – تایلند

شانکر گوتام – نپال

سجاد باقیر – عمان

ایچیرو هوسینو – ژاپن

تمام اعضای منصوب شده از انتخاب خود مطلع شده و آمادگی و تمایل خود برای خدمت را تأیید کرده‌اند.»

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار خواهد شد.