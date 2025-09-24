باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز صادرات کیوی از روز دوشنبه ۷ مهر خبر داد و گفت: پیش بینی میشود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید کیوی داشته باشیم که بخشی از آن صادر میشود.
او کیوی را یکی از محصولات باغبانی با ارزش در استان گیلان دانست و افزود: این محصول ارزآوری بسیار بالایی دارد و شاهد اثرگذاری تولید آن بر بهبود وضعیت اقتصاد منطقه و اشتغال خانوارهای کیوی کار در غرب و شرق استان هستیم.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان به برنامه ریزیهای انجام شده برای توسعه هدفمند و متوازن تولید کیوی اشاره و تصریح کرد: گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت کیوی دارد و ۸ هزار و ۳۵۰ بهره بردار به کشت این محصول مشغول هستند.
محمدی ارزش اقتصادی این محصول در سال جاری را ۱۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: کیوی تأثیر بسزایی در اقتصاد کشاورزی استان دارد.
او با بیان اینکه عمده باغات کیوی گیلان در شهرستانهای تالش، رودسر و آستارا واقع شده است، افزود: در سایر شهرستانها هم پرورش و کشت کیوی وجود دارد، زیرا بافت خاک کیوی باید سبک باشد و لذا کشت این محصول در مناطق آبرفتی مناسب است.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان