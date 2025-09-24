عاملان اصلی درگیری و شرارت در بوستان اردکانی محله شهر زیبا توسط پلیس پایتخت دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ چندی پیش بود که یک کلیپ در شبکه‌های مجازی از فضای رعب و وحشت به واسطه قدرت‌نمایی و دعوا در محله شهر زیبا وایرال و بازنشر شد.

امروز مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد که پس از وقوع درگیری گروهی در منطقه ۵ و متواری شدن برخی از متهمان، رسیدگی به پرونده به‌طور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

براساس این گزارش، تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی منجر به شناسایی و بازداشت دو نفر از متهمان در محدوده غرب تهران شد.

همچنین این افراد در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب جرم اعتراف کردند و در نهایت با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.