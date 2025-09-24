باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم

رژیم صهیونیستی برای چندین بار قایق‌های ناوگان صمود را هدف حمله پهپادی قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناوگان صمود که برای شکستن محاصره غذایی در غزه به سمت این باریکه در حال حرکت است برای چندمین بار در مسیرش هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

