آمریکا از توافقی خبر می‌دهد که می‌تواند به رویارویی نظامی اسرائیل و سوریه پایان دهد، اما آنطور که بنظر می‌رسد آن برنامه‌ای برای تضعیف سوریه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد که دمشق و تل‌آویو در حال نزدیک شدن به توافقی برای «کاهش تنش» هستند. بر اساس این توافق، رژیم تروریستی اسرائیل حملات خود به سوریه را متوقف می‌کند و سوریه نیز متعهد می‌شود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزم‌های نظامی را در نزدیکی مرز رژیم تروریستی اسرائیل مستقر نکند.

باراک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که این توافق، اولین گام به سوی یک توافق امنیتی جامع‌تر است که دو طرف در حال مذاکره بر سر آن هستند.

سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که دمشق امیدوار است حملات هوایی این رژیم تروریستی را متوقف کرده و به عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی که جنوب سوریه را اشغال کرده‌اند، منجر شود.

باراک افزود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای رسیدن به توافقی بین دو طرف تلاش کرده است که قرار بود همین هفته اعلام شود، اما پیشرفت کافی حاصل نشده و تعطیلات سال نو صهیونیستی در این هفته نیز روند کار را کند کرده است.

رژیم تروریستی اسرائیل و سوریه دشمنان دیرینه هستند زیرا این رژیم تروریستی از دهه‌ها پیش بخشی از جولان سوریه را اشغال کرده است اما از زمان سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، درحالیکه رژیم تروریستی اسرائیل وارد خاک سوریه شده و دائما به این کشور حمله هوایی می‌کند، دولت ابومحمد الجولانی، سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام و رئیس جمهور موقت سوریه با آن به ملایمت رفتار می‌کنند.

الجولانی هفته گذشته گفت که رژیم تروریستی اسرائیل از زمان سقوط اسد بیش از هزار حمله هوایی و بیش از ۴۰۰ نفوذ زمینی در سوریه انجام داده است. الجولانی در سخنرانی خود در نشست اخیر در نیویورک، نگرانی خود را از اینکه اسرائیل ممکن است مذاکرات را مختل کند، ابراز کرد.

سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام همچنین در پایان سخنان خود گفت: «این اسرائیل نیست که باید از سوریه بترسد. این سوریه است که در این برهه باید از اسرائیل بترسد.»

منبع: النهار

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
جولانی میخواهد هربلائی سر سوریه بیاید بیاید من راس حکومت باشم ازترسش نتانیاهو هرچه بخواهد می دهد جولانی پرورش یافته موساد هست بهمنی خاطر است دست اردوان هم خالی مانده ضرربیشترش به اردوان است چون تازه میخواست ازشر پ پ کا خلاص شود قرار بود اوجلان در مجلس سخنرانی بکند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
قطعا برای توطئه و همکاری برای نبر قریب‌الوقوع با ایران است اینها دارند برای فتح عراق آماده می شوند و ترکیه هم در آن سهیم است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
بورس را درست کنید لعنتی ها عمر و جوانی ما رفت
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
2 گرگ خونخوار و نحس که فرزندان نامشروع کشورهای اروپایی و غرب ودر راس آنها مادر بی تربیت آنها آمریکای جنایتکار و ملعون وحیله گر و حقه باز هستند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چهره هر دوتاشون معلومه دیگه که ته قصه سوریه یعنی سرسپردگی جلوی دشمن
۰
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ای نیروی موسا جولانی خوب گند زدی به سوریه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چه جوریه این داعشی سر بر که یه زمانی آمریکا برای سرش جایزه گذاشته بود وقتی سگی شد که قلادش در دست آمریکا میشود همه باهاش مهربون میشن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
عکس این حیونا از تیتر اصلی بردارید
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
صدرصد توطئه و کلاه برداری و دوز و کلک
جولانی برای ماندن در قدرت
هر عمل خبیث و شیطانی انجام میده
حتی تجزیه سوریه
عجب ازادی اوردند!!!!؟؟؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۱:۲۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
گویا بازق عوض شده است اینک نتانیاهو. عمربن عاص را بازی می کند و جولانی نقش ابو موسی اشعری را اما این بار قرار است کلاه بر سر فرزندان نابغه عرب برود فرزندان ابو سفیان
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباسعلی
۱۱:۱۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
جولانی از نتانیاهو هم پست تر است
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ایت اوغلی ایت
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
یواش خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خاک ب سرت جولانی ....
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
این منفی ده ها
کیه ند؟
البانی نشین ها مفلوک
کلیک زن خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
دو موجود رذل کثافت. کثیف ترین و آشغالترین موجود روی کره زمین این دو کثافت هستند
۴
۱۳
پاسخ دادن
