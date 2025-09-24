باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد که دمشق و تل‌آویو در حال نزدیک شدن به توافقی برای «کاهش تنش» هستند. بر اساس این توافق، رژیم تروریستی اسرائیل حملات خود به سوریه را متوقف می‌کند و سوریه نیز متعهد می‌شود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزم‌های نظامی را در نزدیکی مرز رژیم تروریستی اسرائیل مستقر نکند.

باراک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که این توافق، اولین گام به سوی یک توافق امنیتی جامع‌تر است که دو طرف در حال مذاکره بر سر آن هستند.

سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که دمشق امیدوار است حملات هوایی این رژیم تروریستی را متوقف کرده و به عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی که جنوب سوریه را اشغال کرده‌اند، منجر شود.

باراک افزود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای رسیدن به توافقی بین دو طرف تلاش کرده است که قرار بود همین هفته اعلام شود، اما پیشرفت کافی حاصل نشده و تعطیلات سال نو صهیونیستی در این هفته نیز روند کار را کند کرده است.

رژیم تروریستی اسرائیل و سوریه دشمنان دیرینه هستند زیرا این رژیم تروریستی از دهه‌ها پیش بخشی از جولان سوریه را اشغال کرده است اما از زمان سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، درحالیکه رژیم تروریستی اسرائیل وارد خاک سوریه شده و دائما به این کشور حمله هوایی می‌کند، دولت ابومحمد الجولانی، سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام و رئیس جمهور موقت سوریه با آن به ملایمت رفتار می‌کنند.

الجولانی هفته گذشته گفت که رژیم تروریستی اسرائیل از زمان سقوط اسد بیش از هزار حمله هوایی و بیش از ۴۰۰ نفوذ زمینی در سوریه انجام داده است. الجولانی در سخنرانی خود در نشست اخیر در نیویورک، نگرانی خود را از اینکه اسرائیل ممکن است مذاکرات را مختل کند، ابراز کرد.

سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام همچنین در پایان سخنان خود گفت: «این اسرائیل نیست که باید از سوریه بترسد. این سوریه است که در این برهه باید از اسرائیل بترسد.»

منبع: النهار