باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ از دهم مهر آغاز می‌شود. از آنجا که ایران در دسته‌های سبک نماینده ندارد، بنابراین ملی پوشان از چهاردهم مهر و روی تخته می‌روند.

در سه وزن پایانی ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم رقابت سنگینی بین وزنه‌برداران وجود خواهد داشت. یکی از جذاب‌ترین مسابقات در دسته ۹۴ کیلوگرم خواهد بود که علی عالی‌پور و علیرضا معینی با کارلوس ناسار قهرمان المپیک از بلغارستان و کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو که امسال برای کشور کوزوو وزنه می‌زند، رقابت خواهند کرد.

دو وزنه‌بردار ایران در گروه B و ۶ وزنه‌بردار دیگر در گروه A وزنه می‌زند.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

سه شنبه ۱۵ مهر

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه