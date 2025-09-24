باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ از دهم مهر آغاز میشود. از آنجا که ایران در دستههای سبک نماینده ندارد، بنابراین ملی پوشان از چهاردهم مهر و روی تخته میروند.
در سه وزن پایانی ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم رقابت سنگینی بین وزنهبرداران وجود خواهد داشت. یکی از جذابترین مسابقات در دسته ۹۴ کیلوگرم خواهد بود که علی عالیپور و علیرضا معینی با کارلوس ناسار قهرمان المپیک از بلغارستان و کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو که امسال برای کشور کوزوو وزنه میزند، رقابت خواهند کرد.
دو وزنهبردار ایران در گروه B و ۶ وزنهبردار دیگر در گروه A وزنه میزند.
برنامه رقابت وزنهبرداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)
دوشنبه ۱۴ مهر
گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
سه شنبه ۱۵ مهر
گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحیپور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه
پنجشنبه ۱۷ مهر
گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالیپور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱
جمعه ۱۸ مهر
گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶
گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱
شنبه ۱۹ مهر
گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه