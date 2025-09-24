برنامه رقابت وزنه‌بردار ایران در مسابقات قهرمانی جهان نروژ مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ از دهم مهر آغاز می‌شود. از آنجا که ایران در دسته‌های سبک نماینده ندارد، بنابراین ملی پوشان از چهاردهم مهر و روی تخته می‌روند. 

در سه وزن پایانی ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم رقابت سنگینی بین وزنه‌برداران وجود خواهد داشت. یکی از جذاب‌ترین مسابقات در دسته ۹۴ کیلوگرم خواهد بود که علی عالی‌پور و علیرضا معینی با کارلوس ناسار قهرمان المپیک از بلغارستان و کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو که امسال برای کشور کوزوو وزنه می‌زند، رقابت خواهند کرد.

دو وزنه‌بردار ایران در گروه B و ۶ وزنه‌بردار دیگر در گروه A وزنه می‌زند. 

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

دوشنبه ۱۴ مهر 

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

سه شنبه ۱۵ مهر 

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر 

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر 

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶ 

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱ 

شنبه ۱۹ مهر 

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

برچسب ها: مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ، مسابقات وزنه برداری
خبرهای مرتبط
سرنوشت نسل طلایی وزنه‌برداری؛ ریاست، مربی‌گری و چمدان به دست دنبال مدال!
چهار طلای المپیک هدف اعجوبه وزنه‌برداری دنیا
نصیری: چاپ کتاب زندگی قهرمانان اقدام ارزشمندی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
طارمی؛ تعویض طلایی المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
زمین بد بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن ضعف‌ها است
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
درخواست فوری سازمان‌ملل از فیفا و یوفا
شوتینگ‌گارد سابق بروکلین نتس با پیراهن استقلال
آخرین اخبار
قضاوت داوران ایرانی در لیگ نخبگان فوتبال آسیا
سنگ‌نوردی قهرمانی جهان؛ دارابیان در مقدماتی حذف شد
رنگرز: ۲ کشتی گیر ما باید پاداش طلا بگیرند
استقلال در فوتسال تیمداری می‌کند
برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در قهرمانی جهان/ مصاف دو ایرانی با کیانوش رستمی
پیروزی لیورپول و چلسی در جام اتحادیه انگلیس/ پای ایساک به گلزنی باز شد
رئیس فدراسیون تنیس روی میز عضو هیئت ژوری بازی‌های آسیایی ناگویا
اسبقیان: روند دادگاه ورزشکاران بازداشتی در کره جنوبی خوب است
ملی‌پوش پاراشنا رکورد ملی را در مسابقات جهانی شکست
شیرآقایی: از چالش‌ها هراسی ندارم؛ فعالیت در تیم جوانان ووشو برایم افتخار است
میلان ۳ - ۰ لچه/ شاگردان آلگری با موفقیت وارد جدول اصلی جام حذفی ایتالیا شدند
ستاره بارسلونا ۵ ماه دور از میادین
بیماری مانولوپولوس جدی نیست/ اردوی تیم ملی بسکتبال طبق برنامه آغاز می‌شود
بازیکن استقلال به دیدار مقابل شمس آذر رسید
شوتینگ‌گارد سابق بروکلین نتس با پیراهن استقلال
درخواست فوری سازمان‌ملل از فیفا و یوفا
لوانته ۱ - ۴ رئال مادرید/ ششمین برد پیاپی در هفته ششم
طارمی؛ تعویض طلایی المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
زمین بد بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن ضعف‌ها است
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است