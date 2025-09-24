شهروندخبرنگار ما تصاویری از افتتاح طرح دانش آموز توانمند مدرسه با نشاط در شهرستان لامرد استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس افتتاحیه طرح توانمندسازی دانش آموزان با هدف نشاط و تعالی و با محوریت ارتقا و افزایش آگاهی نسبت به مسائل بهداشت روان ویژه دانش‌آموزان پایه ششم پسرانه و دخترانه در مدرسه غیردولتی تمدن سازان شهرستان لامرد استان فارس اجرا شد. این طرح با هدف آشناسازی و مهارت محوری دانش آموزان با مهارت‌های زندگی، ارتباط کلامی مناسب، آشنایی با ابزار‌ها و شیوه‌های تربیتی بر پایه ارتقاء بهداشت روان، مهارت نه گفتن، حل مساله، گفت‌و‌گو، پذیرش نظر مخالف، مهارت خویشتن داری و شکیبایی در طول سال برگزار می‌شود. ایجاد نشاط و شادابی یکی از مؤثرترین راه‌ها برای افزایش بهداشت روانی در دانش آموزان است، مدرسه بعنوان یک نهاد می‌تواند با بوجود آوردن زمینه‌ها و برنامه‌هایی باعث هر چه شاداب کردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی کردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. نشاط به عنوان یکی از ضروری‌ترین خواسته‌های فطری و نیاز‌های روانی دانش آموزان، نقش تعیین کننده¬‌ای در تامین سلامت فرد و جامعه ایفا می‌کند.
کارگاه‌های آموزشی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر هستند و از آنجا که دانش آموزان در معرض آسیب‌های زیادی هستند، لذا آموختن این مهارت‌ها برای آنها ضرورت دارد؛ و در راستای توانمندسازی می‌توان به کارگاه‌های مهارت نه گفتن به اعتیاد، آسیب‌های فضای مجازی، روش‌های تربیت صحیح فرزندان با هدف رشد و ارتقای علمی دانش آموزان برای والدین اشاره کرد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

افتتاح طرح دانش آموز توانمند مدرسه با نشاط در دبستان غیردولتی تمدن سازان لامرد

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، دانش آموزان ، سوژه خبری
