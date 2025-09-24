تیم رباتیک دانشگاه امیرکبیر در دهمین دوره تکنوفست ترکیه ۶ مدال کسب کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدجواد حقی مسئول تیم رباتیک مستقر در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، با اشاره به حضور گسترده تیم‌های ایرانی در رقابت‌های TEKNOFEST ترکیه گفت: تکنوفست یکی از بزرگ‌ترین جشنواره‌های فناوری، هوانوردی و رباتیک در جهان است که هر ساله با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و توسعه فناوری در ترکیه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مسابقات تکنوفست و بخش هوافضای این رویداد در سال جاری بیش از سه میلیون بازدیدکننده داشته و در دهمین دوره این رویداد، ۴۶۰ طرح از ۲۴ کشور در بخش لیگ اختراعات و ابتکارات به رقابت پرداختند.

مسئول تیم رباتیک مستقر در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر درباره نتایج تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: تیم ما با حضور در لیگ‌های مختلف موفق شد یک مدال طلا در بخش رباتیک کسب کند. علاوه بر آن ۲ مدال نقره کسب شد که یکی در بخش رباتیک و دیگری در بخش الکترونیک بود، و سه مدال برنز نیز به دست آمد؛ یک مدال برنز در بخش رباتیک، یک مدال برنز در بخش الکترونیک و یک مدال در بخش بهترین طراحی و دیزاین.

حقی خاطرنشان کرد: افتخارات یادشده به‌نام «آی‌آرآرسی — مرکز تحقیقات رباتیک ایران» ثبت شده است؛ نهادی که به‌عنوان زیرمجموعه مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد که اعضای این کاروان متشکل از تیمی تقریباً ۲۰ نفره شامل دانشجویان و پژوهشگران است و امروز چهارشنبه ساعت ۶ عصر از ترکیه به کشور بازمی‌گردند.