محیا دارابیان در ماده سرعت مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان در کره‌جنوبی در مرحله مقدماتی حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان ماده سرعت امروز (چهارشنبه) در سئول کره‌جنوبی برگزار شد. در بخش بانوان محیا دارابیان در رده ۲۲ قرار گرفت و نتوانست به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابند.

پیش از این در مرحله مقدماتی ماده بلدرینگ رادین فروغیان در رده ۳۷ و ایمان آرزه در رده ۶۵ قرار گرفتند و نتوانستند به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابند.

همچنین در مرحله مقدماتی ماده لید رادین فروغیان در رده ۵۱ و سارینا غفاری در رده ۵۳ قرار گرفت و نتوانستند به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کند.

سنگ‌نوردان:

در بخش بانوان: محیا دارابیان و سارینا غفاری

در بخش مردان: رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه و رادین فروغیان

همایون بختیاری (سرپرست) و محسن بهشتی‌راد (مربی ماده سرعت)

مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان از ۲۹ شهریور تا ۳ مهرماه در شهر سئول پایتخت کره‌جنوبی در حال برگزاری است.

تبادل نظر
