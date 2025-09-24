مدیرکل امور خدمات شهری اعلام کرد: عملیات لایروبی انهار و کانال‌ها در مناطق ۲۲گانه از اواخر مردادماه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران  از آغاز عملیات لایروبی انهار و کانال‌های شهری به منظور آمادگی برای فصل بارش خبر داد.

جعفری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به مناطق شهرداری گفت: از اواخر مردادماه، لایروبی انهار در سطح مناطق اعم از انهار بسته و روباز و همچنین کانال‌های سرپوشیده و روباز آغاز شده است.

وی افزود: معاونان خدمات شهری در مناطق به‌صورت روزانه اجرای این عملیات را رصد می‌کنند تا اقدامات به شکل کامل و مؤثر انجام شود.

مدیرکل خدمات شهری در ادامه با تأکید بر آمادگی شهرداری برای مواجهه با بارش‌های احتمالی فصلی اظهارکرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز زمان بارندگی فراهم شده و به پیمانکاران نکات لازم برای آمادگی حداکثری منتقل شده است. امیدوارم فصل بارش خوبی داشته باشیم و ما هم بتوانیم به شهروندان خدمت کنیم.

