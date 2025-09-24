رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دستگاه های اجرایی و دولتی باید نسبت به دریافت سند مالکیت و تثبیت مالکیت اراضی و ساختمان ها اقدام و اهتمام داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: نبود سند مالکیت تک برگی و قولنامه ای بدون اسناد سبب بروز مشکلاتی برای ادارت خواهد شد که در این باره مدیران دستگاه های دولتی باید برای تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ و تثبیت مالکیت زمین ها و املاک تعجیل کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و ورزش و جوانان بیشترین املاک قولنامه ای را در میان سایر دستگاه ها دارد افزود: قراربود تثبیت مالکیت املاک دولتی تا سال ۹۸ انجام و سند مالکیت دریافت شود و این قابل توجیه نیست که املاک دولتی سند نداشته باشد، در صورتی که این املاک محل تداخل باشد و مشکل در مالکیت ایجاد شود، باید با مدیر برخورد کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری باید به جد پیگیری شود گفت: خوشبختانه در خراسان شمالی اقدامات خوب برای صدور سند مالکیت انجام شده و صدور اسناد حد نگار در این استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۶ برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده برای نبود سند مالکیت زمین های فرودگاه بجنورد در مرکز استان اظهار کرد: پیگیری های لازم در این باره انجام و مشکل تثبیت مالکیت و صدور سند برای فرودگاه در اولین فرصت انجام شود، البته غیر از یک پلاک، مابقی پلاک ها مشکلی برای صدور سند ندارد.

بابایی گفت: اقدامات خوبی برای صدور سند مالکیت حدنگار در عرصه ملی و کشاورزی استان انجام شده به طوری که بیش از ۹۹ درصد پهنه های ملی و بیش از ۵۵ درصد از زمین های کشاورزی خراسان شمالی دارای سند مالکیت است.

وی خرد بودن زمین های کشاورزی خراسان شمالی را از مشکلات صدور اسناد مالکیت عنوان کرد و افزود: تلاش می شود به صدور اسناد مالکیت این عرصه ها سرعت داده شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون الزام به به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اکنون تمامی مشاوران املاک در خراسان شمالی به سامانه کاتب متصل شده اند.

وی افزود: مشاوران املاک نقش مهم در ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارند و به نوعی نقطه آغازین اجرای این قانون هستند، از این رو مشاوران املاک ملزم به ثبت معامله در سامانه کاتب هستند.

بابایی گفت: برای جلوگیری از بروز تخلفات، باید تیم های نظارتی و بازرسی برای رصد فعالیت مشاوران واملاک تشکیل شود.

وی افزود: ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه در اجرای این قانون مشارکت و دخالت دارند و امید می رود با همراهی، اهداف اجرای آن محقق شود.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر پیشین به خراسان شمالی اظهار کرد: در سفر قبل به این استان اجرای پنج طرح عمرانی مصوب شد که اکنون ۲ طرح به بهره برداری رسیده، ساخت ساختمان اداره ثبت در شهرستان جاجرم و فاروج نیز سال آتی به تمام می رسد و بر این اساس تمامی شهرستان های خراسان شمالی دارای ساختمان ملکی خواهند بود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با جذب ۲۲ نیرو در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی، مشکل کمبود نیرو برطرف خواهد شد.

منبع: ایرنا