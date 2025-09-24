جهش ۵۴ درصدی نفوذ ارقام جدید گندم در مزارع خوزستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمود طبیب غفاری بیان کرد: سهم ارقام مهرگان و چمران ۲ در سال زراعی ۹۷-۹۸ در عرصه در طبقه گواهی شده و مادری بین ۹۷ تا ۹۹ درصد بود و سهم ارقام جدید بین یک تا سه درصد بود که با همکاری بیش از پیش سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مراکز تحقیقاتی استان سهم ارقام جدید گندم در طبقه گواهی شده در سال ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ به بیش از ۵۷ درصد رسیده است.

وی افزود: رویکرد انتخاب مشارکتی یا PVS ارقام جدید به عرصه کشاورزی استان معرفی شد و کشاورزان خودشان عملکرد ارقام جدید را در مزارع دیدند و تقاضا برای این بذر افزایش یافت؛ این استقبال باعث تشویق شرکت‌های تولید بذر برای تکثیر این بذرها شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول با بیان اینکه برای اصلاح هر رقم بیش از ۱۲ سال زمان صرف شده است، اظهارکرد: اکنون به راحتی در نقشه‌های برش استانی می‌توانیم پیشنهاد کنیم کدام شهرستان چه رقم دیم یا آبی بکارد.

وی افزود: نفوذ این ارقام سال به سال بیشتر می‌شود اگر بتوانیم ۱۰۰ درصد بذر موردنیاز کشاورزان را در برش‌های شهرستانی تامین کنیم ظرفیت تولید گندم استان خوزستان به مرز سه میلیون تن با شرایط فعلی خواهد رسید.

طبیب غفاری بیان کرد: جانمایی ارقام گندم با استفاده از رویکرد انتخاب مشارکتی ارقام (PVS) در استان خوزستان در گردهمایی ملی سالانه برنامه‌ریزی تحقیقات و تولید بذور پرورشی غلات آبی کشور اعلام شد.

وی ضمن قدردانی از حمایت و همکاری پنج ساله سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای اجرای این رویکرد ادامه داد: استفاده از این رویکرد موجب افزایش بی‌سابقه نفوذ و پذیرش ارقام جدید گندم در عرصه‌های کشاورزی شده است.

فعالیت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول به عنوان بزرگترین مرکز تحقیقات جنوب غرب کشور پس از بررسی‌ها و مطالعات اولیه‌ای که از اراضی آبخور سد بزرگ دز در سال ۱۳۳۹ انجام شد آغاز و به طور رسمی در سال ۱۳۴۲ در قلب اراضی ۱۲۵ هزار هکتاری شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان افتتاح شد.

منبع خبرگزاری ایرنا