باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدباقر خلفی مدیرعامل جمعیت هلال احر البرز از نجات دختر ۱۸ ساله ای که در حاشیه سدکرج سقوط کرده بود، خبر داد. این حادثه عصر روز گذشته در محدوده پیچ واریان رخ داد و موضوع به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امدادو نجات استان البرز اطلاع داده شد.

وی اضافه کرد: بلافاصه۲ تیم امدادو نجات با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات از پایگاه کوشک بالا به محل حادثه اعزام شدند.

خلفی گفت: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات پیش بیمارستانی اولیه، باتوجه به آسیب های متعدد مصدوم اقدام لازم به عمل آوردند.

وی، افزود: مصدوم توسط نیروهای جمعیت هلال احمر و با قایق ساکنان محلی به سمت دیگر سد کرج انتقال یافت و تحویل کارکنان اورژانس شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز از مردم خواست درصورت نیاز امدادی با سامانه ۱۱۲ تماس حاصل نمایند.

منبع ایرنا