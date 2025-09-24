باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم

تصاویری از طوفان مرگبار «راگاسا» در تایوان منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طوفان «راگاسا» به همراه باران‌های سیل‌آسا در تایوان، جان حداقل ۱۴ نفر را گرفته و ۱۲۴ ساکن این جزیره مفقود شده‌اند.

این طوفان پس از مرگبار شدن در تایوان، در حال حرکت به سمت هنگ‌کنگ و مناطق جنوبی چین است.

مطالب مرتبط
مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم
young journalists club

تصاویر آخرالزمانی از طوفان پیچنده در چین + فیلم

مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم
young journalists club

خسارات شدید توفان در کالیفرنیا + فیلم

مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم
young journalists club

لحظه تشکیل گردباد زنده + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
۸۰۰۸

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم
۹۵۳

اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم
۸۰۵

تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم
۷۴۹

‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم
۶۷۹

نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.