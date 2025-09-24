مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u00ab\u0631\u0627\u06af\u0627\u0633\u0627\u00bb \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0644\u200c\u0622\u0633\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646\u060c \u062c\u0627\u0646 \u062d\u062f\u0627\u0642\u0644 \u06f1\u06f4 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u06f1\u06f2\u06f4 \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0645\u0641\u0642\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06af\u0628\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0647\u0646\u06af\u200c\u06a9\u0646\u06af \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0686\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n