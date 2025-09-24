باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت الاسلام و المسلمین احمد پورخاقان در دیدار با خانواده سردار شهید حسین سلامی با اشاره به شخصیت تأثیرگذار این شهید والامقام، افزود: کلام شهید بسیار اثرگذار بود و هنوز سخنان قاطع او در برابر تهدیدهای دشمنان در گوش ما نجوا میکند؛ در عین اینکه نسبت به دشمنان اشداءُ علی الکفّار و نسبت به دوستان، رحماءُ بینهم بود.
وی، علت نفوذ کلام آن شهید بزرگوار را در ایمان و عمل او دانست و خاطرنشان کرد: شهید سلامی جزو نخبگان علمی کشور بود، او با رتبه ممتاز دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه علم صنعت در قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب هم در لشکر ۲۵ کربلا و ۱۴ امام حسین (ع) و در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در نهایت به عنوان فرمانده کل سپاه خوش درخشید و نکته مهم آن است که سردار والامقام به آنچه میگفت عمل میکرد و امور را بهگونهای مدیریت میکرد که استعداد افراد تحت امر او شکوفا میشد تا آنجا که در این راه بسیاری از فرماندهان جوان و نخبگان متخصص تربیت شدند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور افزود: شهید سلامی یکی از فرماندهانی بود که نسبت به تربیت مدیران در سپاه اهتمام زیادی داشت و به افراد میدان میداد. در زمان مدیریت او پیشرفتهای خیلی خوبی در سپاه در زمینه موشکی و پهپادی رخ داد.
پورخاقان ادامه داد: یکی از شاخصهای مهم شهید سلامی رعایت و دقت در حق الناس و بیتالمال بود و نسبت به اجرای احکام، دقت نظر داشت و تأکید میکرد مبادا به بیتالمال خسارتی وارد شود همچنین در خصوص حفظ حقوق عامه و رعایت حق الناس بسیار حساس بود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: شهید سلامی نسبت به نیروهای زیرمجموعه حساس بود و تاکید داشت که آنها امانتی هستند در دستان ما که باید از آنها حفاظت کنیم، وی ارتقای روح ایمان و دانش افزایی را لازمه رشد نیروهای مسلح مکتبی میدانست.
وی خطاب به خانواده شهید سردار سلامی، گفت: از آنجا که شما و جامعه اسلامی از نعمت وجود چنین گوهر ارزشمندی محروم شدید جای تأسف و تسلیت دارد، اما از آنجا که این شهید بزرگوار به آرزوی خود که عمر با افتخار و شهادت در راه خدا آن هم به دست اشقی الاشقیاء یعنی رژیم سفاک و خونخوار صهیونی رسید، جای تبریک دارد و افتخار میکنیم که در هفته دفاع مقدس محضر شما که با صبوری و همراهی با آن شهید بزرگوار زمینههای موفقیت را برای سردار شهید فراهم کردید؛ رسیدهایم و محضر شما کسب فیض میکنیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد: رژیم صهیونی باید بداند قطعا انتقام خون این شهید سرافراز و هزاران شهید دیگر در ایران و لبنان و غزه که خون پاکشان بر زمین ریخته شد به وسیله همرزمانشان گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: امروز در دنیای بیحقوق بشر، رژیم صهیونیستی با حمایت اربابان خویش در غزه دست به بیسابقهترین جنایات زده، نسلکشی آن هم به بدترین وضع ممکن، اما در کمال تأسف و تأثر شاهد هستیم که دولتها و جوامع بینالمللی هیچ اقدام مؤثری در پایان دادن به این نسل کشی انجام نمیدهند و صرفا با لفاظی نظارهگر این جنایت بزرگ هستند.
وی خاطر نشان کرد: البته ملتهای آزاده جهان در اقصی نقاط دنیا فریاد تنفر از اسرائیل سر دادهاند و روز به روز شاهد افول هر چه بیشتر جایگاه این رژیم جعلی در دل ملتها هستیم.
براساس این گزارش، در این دیدار همسر سردار شهید سلامی ضمن قدردانی از حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و همراهان، در خصوص شخصیت و ویژگیهای اخلاقی و بارز سردار سلامی مطالبی بیان کرد.
منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور