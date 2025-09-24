رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا آخرین ضوابط و مقررات و همچنین برنامه‌ریزی‌های مرتبط با سربازان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  نشست خبری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا سردار رحمان علیدوست با اصحاب رسانه صبح امروز در مقر سازمان وظیفه عمومی برگزار شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره امام و شهدا اظهارداشت: دفاع از استقلال و تمامیت مرزی وظیفه هر فرد است و تمام افراد ذکور با تابعیت ایرانی باید خدمت سربازی انجام دهند لذا تمام مشمولان با رسیدن به سن ۱۸ سال تمام باید تکلیف خدمت سربازی خود را مشخص کنند.

وی به شایعه خرید خدمت سربازی پرداخت و تصریح کرد: خرید خدمت سربازی اصلا در دستور کار ستادکل و مجلس نیست و اخبار منتشر شده مورد تأیید نیست و کلیه مشمولان باید در موعد مقرر خود را معرفی کنند.

وی گفت: ۱۶۰ هزار نفر تاکنون از معافیت چند فرزندی اقدام کرده‌اند.

سردار علیدوست به قانون سرباز قهرمان پرداخت و اعلام کرد که نفرات اول تا سوم مسابقات المپیک و قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا و قهرمانی تیم‌های فوتبال و والیبال و بسکتبال می‌توانند با اعلام وزارت ورزش از معافیت سربازی استفاده کنند.

وی افزود: تمام دانش آموزان دیپلمه که تا ۳۱ شهریور مهلت معرفی داشتند تا ۳۰ مهرماه با توجه به اعلام دیرهنگام نتایج دانشگاهها فرصت دارند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد که مدت خدمت سربازی برای امریه ها ۲۴ ماه و در سایر مناطق اعم از عملیاتی، درگیر و عادی و ... از ۱۴ تا ۲۱ ماه متغیر است.

سردار علیدوست به تسهیلات در هفته انتظامی پرداخت و گفت: امسال رونمایی از ثبت مدرک تحصیلی، رونمایی از سامانه صدور معافیت تحصیلی و تحصیلی دانشجویان خارج از دانشگاهها در هفته انتظامی انجام می‌شود.

به گفته سردار علیدوستی، انتخاب مشمولان برای امریه بر اساس تخصص‌های مورد تقاضای دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده که عدالت در آن رعایت شود.

وی تاکید کرد: فرآیند امریه به شکل عادلانه انجام می‌شود و تقریباً هیچ‌گونه دخالت سلیقه‌ای در آن وجود ندارد.

سردار علیدوست گفت که در معافیت ۳۵ سال بالای دو فرزند، غیبت مانع برخورداری است، اما در کسر خدمت غیبت مانع نیست.

وی اعلام کرد که در حال حاضر تعداد مشمولان غایب ما بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر فاقد اطلاعات هستند و هیچ نشانی از آنها نیست.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
بچه پولدارا هم بایدخدمت برن مگه از مابهترن. همه چی با پول پیش میره اگه خدمتم برن بازهم هرروز خونه هستن و مرخصی تشریف دارن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من الان عقل الآنم رو داشتم هیچ وقت به خدمت نمی‌رفتم ۱۶ ساله از خدمت برگشتم سنم شده ۴۰ سال از بدون داشتن یه کار خوب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خرید سربازی هم بذارین دیگه و یه باره تبعیض رو به حد نهایی برسونین...
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
سربازی را حرفه آیی کنید و با عمر فرزندان خود و این کشور بازی نکنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خرید خدمت ندارید ولی بفرمائید پارتی برای تقسیم نیرو برای جاهای امن و خوب داریم
۱
۹
پاسخ دادن
