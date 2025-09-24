سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان خبر داد: ۷۳۰ اقدام حمایتی در دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری استان کردستان در ۶ ماهه نخست سال  جاری انجام گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  بهادر اسدی اظهار کرد: در استان کردستان ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در حوزه‌های قضایی تابعه مشغول به فعالیت هستند که روزانه به صورت حضوری و تلفنی، خدمات مشاوره‌ای درخصوص کلیه دعاوی خانواده و امور مربوط به زنان و کودکان را به افراد ارائه می‌دهند.

اسدی تصریح کرد: ازجمله اقدامات حمایتی دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری استان می‌توان به ارائه خدمات مددکاری ازجمله انجام مشاوره‌های روانشناسی و خانواده، تشکیل پرونده‌های شخصیت، معرفی مددجویان به اورژانس اجتماعی در خصوص مشاوره جهت درج در پرونده‌های شخصیت، حضور مددکار در دادگاه‌های خانواده و اطفال به عنوان مشاور، بررسی اختلافات زوجین، پیگیری امور حسبی مراجعین، ارائه خدمات مشاوره‌ای به زنان و افراد زیر ۱۸ سال زندانی و اعمال مجازات جایگزین حبس برای زنان، کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

وی افزود: همچنین دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری استان جهت پیگیری و حل مشکلات مراجعین با مراکز دولتی و غیردولتی از جمله فرمانداری‌ها جهت اخذ یارانه، کانون وکلا جهت معرفی وکیل معاضدتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نهاد‌های خیریه جهت تحت پوشش قرار دادن افراد، مساعدت‌های مالی و اسکان موقت و ... و مراکز مشاوره روانشناختی و روانپزشکی در ارتباط می‌باشند.

اسدی گفت: جهت ارائه خدمات مناسب و بهینه به مراجعین، نظارت و پایش‌های لازم به صورت مستمر توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از دفاتر حمایت از زنان و خانواده استان انجام می‌گیرد که در ۶ ماهه نخست سال جاری با حضور کارشناس مسئول حمایت از حقوق خانواده، زنان و کودکان این معاونت از دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده شهرستان‌های بیجار، دهگلان، دیواندره، قروه و کامیاران بازدید به عمل آمده است.

برچسب ها: کردستان ، خانواده ، حمایت ، دادگستری
