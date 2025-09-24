معاون وزیر صمت گفت: سال گذشته ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و در ۶ ماه نخست امسال نیز بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و 12هزار و 700 موتور سوار درخواست اسقاط کرده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - بررسی و آمارها در سال گذشته حاکی از روند تسریع در اجرای اسقاط خودروها در کشور است که این اقدام خود نقش بسیار موثری در بهبود روند اجرای محیط زیست در کشور دارد و می تواند زمینه ساز افزایش کیفیت هوادر کشور شود

براساس این گزارش آمارها نشان می دهد روند اسقاط خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها در کشور به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله ارتقاء کیفیت هوا، کاهش ترافیک و بهبود ایمنی جاده‌ها مرتبط باشد به طوری که طبق اعلام فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی در سال گذشته، نزدیک به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و تا به امروز، بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو دیگر نیز در این فرایند قرار گرفته‌اند.

او بیان کرد: فرآیند اسقاط موتور سیکلت‌ها که تا پیش از این تجربه قابل توجهی در زمینه آن نداشتیم، به این فرایند اضافه شده است. این اقدام به جایگزینی موتور سیکلت‌های فرسوده با موتور سیکلت‌های جدید و با تکنولوژی بالا کمک کرده است.

او اظهار کرد: تا کنون، ۱۲۷۰۰ از صاحبان موتور سیکلت در این سامانه ثبت نام کرده‌اند، که نشان‌دهنده استقبال از این برنامه است.

وی اظهار کرد: فرآیند اسقاط خودروها و موتور سیکلت‌ها با هدف بهبود کیفیت و کاهش آلودگی، در حال پیشرفت است و آمار ثبت نام در سامانه نشان‌دهنده توجه و مشارکت مردم در این موضوع است.

او با بیان اینکه نکته جالب در این آمار این است که برای اولین بار، فرایند اسقاط موتور سیکلت‌ها نیز به این طرح اضافه شده است افزود: با توجه به اینکه این تجربه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، می‌توان گفت که این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد مسئولان به سمت بهبود کیفیت هوای شهر‌ها و کاهش آلودگی ناشی از وسایل نقلیه فرسوده است.

براساس این گزارش اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود کیفیت هوا دارد به طوری که با حذف وسایل نقلیه فرسوده، میزان آلودگی هوا کاهش می‌یابد همچنین زمینه ساز افزایش ایمنی جاده‌ها می شود به طوری که خودرو‌ها و موتور سیکلت‌های جدیدتر معمولاً از استاندارد‌های ایمنی بالاتری برخوردار هستند از سوی دیگر اجرای این طرح می تواند جایگزینی وسایل نقلیه با تکنولوژی جدید به بهبود عملکرد و کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند.

گفتنی است به طور کلی، روند اسقاط خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها در کشور یک گام مثبت به سمت بهبود کیفیت زندگی شهری است. این اقدام نه تنها به کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی در جاده‌ها کمک می‌کند، بلکه فرصتی را برای به‌روزرسانی ناوگان حمل و نقل فراهم می‌آورد. با ادامه این روند و تشویق بیشتر مردم به حضور در این طرح، می‌توان به نتایج بهتری دست یافت