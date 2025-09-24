کودک فلسطینی با لوله برای خودش پای مصنوعی ساخت + فیلم

️باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی از شرایط زندگی راتب ابو قلیل، کودک فلسطینی که تنها آرزویش بازی و دویدن همچون سایر کودکان است. راتب با استفاده از یک لوله پلیکا برای خود پای مصنوعی ساخته تا بتواند بخشی از دوران کودکی‌اش را تجربه کند.

در شرایطی که بنا بر گزارش سازمان ملل، نوار غزه با بالاترین آمار کودکان قطع عضو در جهان مواجه است، تلاش راتب پیام روشنی به همراه دارد: فلسطینی می‌خواهد زندگی کند.