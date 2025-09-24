باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کودک فلسطینی با لوله برای خودش پای مصنوعی ساخت + فیلم

راتب ابو قلیل، کودک فلسطینی، پایش را در حملات رژیم صهیونیستی از دست داده و برای راه رفتن دوباره با لوله برای خودش پای مصنوعی ساخته است.

️باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی از شرایط زندگی راتب ابو قلیل، کودک فلسطینی که تنها آرزویش بازی و دویدن همچون سایر کودکان است. راتب با استفاده از یک لوله پلیکا برای خود پای مصنوعی ساخته تا بتواند بخشی از دوران کودکی‌اش را تجربه کند. 

در شرایطی که بنا بر گزارش سازمان ملل، نوار غزه با بالاترین آمار کودکان قطع عضو در جهان مواجه است، تلاش راتب پیام روشنی به همراه دارد: فلسطینی می‌خواهد زندگی کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
لعنت علی الابد خدا بر ژیم جعلی و حامیانش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مرگ ب اسرائیل، لعنت بر جنگ و جنگ طلبان غاصب،اینهایی که در جنگ قطع عضو ومعلول شده اند تا آخر عمر اگر زنده هم بمانند زجر و درد میکشند....بیچاره کودکان که هیچ خیری از زندگی ندیده اند....
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خدایا از شما هم گلایه دارم
تا کی
صبرتون چقدر است ..واقعا خسته شدیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
تحصیلکرده ترین عربها
فلیسطینی ها هستند
بخاطر فشار زندگی نکبت بار تحت اشعالگری
هی خواستند .خودشان را بالا بکشند تا نجات یابند
۰
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر اسراییل و طرفدارنش کثافت هایی که این همه ظلم صهیونیست ها را میبنند ولی باز از اسراییل حمایت میکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
تف به این دنیا لعنت به بشریت با اینهمه ظلم کاش یک زلزله بسیار بزرگ بیاد کل دنیا رو از بین ببره
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مرگ براسراعیل
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ریشه صهیونیست کنده بشه ان شاء الله. خداوندا کمک کن به این مردم مظلوم تا دوباره زندگی کنند
۰
۹
پاسخ دادن