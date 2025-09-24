باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامحسین محمدی، روز چهارشنبه در دیدار با نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در شهر ساوه، با اشاره به تفاوت‌های معنادار بین استان‌های صنعتی و غیرصنعتی، افزود: استان‌هایی مانند مرکزی که بر اساس زیست‌بوم صنعتی و اقتصادی شکل‌ گرفته‌، با چالش‌هایی کاملا متفاوت از استان‌هایی مانند خراسان جنوبی مواجهند.

وی بیان کرد: در استان‌های صنعتی، مشکل کمبود نیروی کار، اعم از ماهر و غیرماهر وجود دارد، درحالیکه در برخی استان‌های دیگر، نرخ بیکاری به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

وی تاکید کرد: مشکل کمبود نیروی انسانی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کسب‌وکارها است و این مسئله در سال‌های آینده می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود، به‌گونه‌ای که ممکن است واحدهای تولیدی به‌رغم برخورداری از انرژی، به دلیل نبود نیروی کار با تعطیلی مواجه شوند.

معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: متاسفانه حدود ۲۷ درصد از جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، در وضعیت «نه در تحصیل، نه در اشتغال و نه در مهارت‌آموزی» (NEET) قرار دارند که این نرخ از میانگین جهانی بسیار بالاتر است.

محمدی اظهار کرد: این امر چالشی پیچیده پیش روی ما قرار داده است؛ چرا که از یک سو با کمبود نیروی کار در استان‌های صنعتی مواجهیم و از سوی دیگر، بخشی از جوانان ما فاقد مهارت‌های مورد نیاز صنعت و خدمات هستند.

وی، راه حل اصلی این چالش‌ها را ایجاد مراکز رشد تخصصی مهارتی با مشارکت فعال صنایع بزرگ عنوان کرد و گفت: صنایع حاضر در استان‌های صنعتی ظرفیت بسیار خوبی برای مشارکت در مهارت‌آموزی جوانان دارند. انتظار است با همکاری آن‌ها، مراکز رشدی راه‌اندازی شود تا هم‌زمان با مهارت‌آموزی، زمینه اشتغال مولد برای جوانان فراهم شود.

معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، از اجرای موفق طرح‌های مشترک با وزارت آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد و افزود: امسال برای اولین بار، طرحی با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به مرحله اجرا درآمد که با استقبال خوبی مواجه شده و حدود ۱۰۰ هزار مهارت‌آموز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

محمدی عنوان کرد: این آمادگی وجود دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق، از ظرفیت‌های آموزشی موجود در کشور برای پاسخگویی به نیاز بازار کار داخلی و حتی صادرات نیروی کار ماهر بهره‌برداری شود.

وی اظهار کرد: امید است با همکاری مجلس شورای اسلامی، گام‌های موثری برای مهارت‌آموزی جوانان و رفع چالش‌های اشتغال برداشته شود.

