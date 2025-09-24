در لیست رزرو فینال ۱۰۰ متر قورباغه قهرمانی جهان سنگاپور محمدحسین کریمی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پاراشنای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در سنگاپور، محمدحسین کریمی، ملی‌پوش تیم پاراشنای ایران، در دو ماده‌ی ۱۰۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر قورباغه کلاس S۱۲ به آب زد.

او در ماده‌ی ۱۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۱:۱۷.۲۵، در رده دهم جدول مقدماتی قرار گرفت و موفق به راه‌یابی مستقیم به فینال نشد. با این حال، نام او در لیست رزرو فینال عصر امروز قرار گرفته است و در صورت انصراف یکی از فینالیست‌ها، می‌تواند به مرحله نهایی صعود کند.

کریمی پیش از این نیز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به رقابت پرداخته بود و در آن ماده نیز در رده دهم قرار گرفت.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران دیگری از کشورمان، از جمله سینا ضیغمی و ظریف نیز حضور دارند و نمایندگان ایران در میان توان‌یابان حاضر در مسابقات جهانی سنگاپور هستند.