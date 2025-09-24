سردار زهرایی بر همکاری سازمان بسیج سازندگی و جمعیت هلال احمر برای تقویت امداد و نجات تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان بسیج سازندگی، سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، با قدردانی ویژه از رئیس جمعیت هلال احمر و سایر مسئولان جمعیت هلال احمر به جهت فراهم آوردن فرصت همکاری و همافزایی میان دو نهاد، اظهار داشت: به عنوان یک بسیجی، پاسدار انقلاب و شهروند متعهد به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به خود میبالم که جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد مردمی و داوطلب محور، به نقطه اتکایی مهم برای نظام و مردم تبدیل شده است. این جایگاه ارزشمند و موثر، نه تنها در اذهان مردم بلکه در عمل، به ویژه در حوادث و بحرانهای طبیعی همچون سیل، زلزله و بلایای غیرمترقبه، بلکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، به اثبات رسیده است.
وی افزود: حضور میدانی و جانفشانی داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر در عرصههای مختلف امداد و نجات، باعث دلگرمی و امیدواری مردم عزیز کشورمان شده است. در شرایطی که جنگ روانی و عملیات رسانهای دشمن تلاش داشت واقعیتهای میدان را به نفع خود تغییر دهد، نقش مؤثر و بهموقع جمعیت هلال احمر در کنار رسانه ملی و فعالان فضای مجازی موجب شکست این روایتهای نادرست شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بسیجیان و جهادگران در صحنههای مختلف پرداخت و تصریح کرد: آیا تفاوتی میان یک داوطلب جمعیت هلال احمر که در محل حادثه حاضر میشود تا به مردم خدمت کند، با یک بسیجی و جهادگر که در ایستگاههای بازرسی و گشتهای رضوان، امنیت و اقتدار نظام را حفظ میکند، وجود دارد؟ هر دو گروه، با از خودگذشتگی و فداکاری بینظیر، برای اعتلای نظام اسلامی و خدمت به مردم گام برمیدارند و هر دو در معرض خطرات جدی و مرگبار قرار دارند. این امر نشاندهنده وحدت مأموریتی و همسویی اهداف این دو نهاد مردمی و انقلابی است.
سردار زهرایی با اشاره به ظرفیتهای گسترده سازمان بسیج سازندگی، خاطرنشان ساخت: ما دارای بیش از ۶۲ هزار گروه جهادی فعال در سراسر کشور هستیم که بیش از ۳۰ هزار گروه در محلات، مساجد و پایگاههای خود فعالیت میکنند و مابقی گروهها امکان حرکت به مناطق مختلف و تخصصی شدن در حوزههای گوناگون از جمله عمران و ابنیه را دارند. در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار گروه جهادی در زمینه عمران و ساختمان تخصص یافتهاند که میتوانند به صورت تخصصی در حوزه امداد و نجات و بازسازی به جمعیت هلال احمر یاری رسانند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی همچنین به ظرفیتهای صندوقهای قرضالحسنه مردمی اشاره کرد و گفت: در کشور بیش از ۳۰ هزار صندوق قرضالحسنه با عضویت بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر وجود دارد که میتوانند در بزنگاههای حساس و بحرانها به کمک جمعیت هلال احمر بشتابند و در بازسازی منازل آسیبدیده و حمایت از آسیبدیدگان نقش آفرینی کنند.
سردار زهرایی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریها و انسجام بیشتر میان سازمان بسیج سازندگی و جمعیت هلال احمر، اظهار داشت: این تفاهمنامه نقطه شروعی است برای ارتقاء و توسعه همکاریها و همافزایی دو نهاد مردمی و انقلابی که با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای متقابل، بتوانند خدمات شایستهتری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه دهند. امیدوارم با همدلی، تعامل سازنده و تلاش مستمر، گامهای مؤثری در راستای تقویت کمکهای امدادی، نجات و بازسازی برداریم و موجبات رضایت و امنیت خاطر هموطنان عزیزمان را فراهم کنیم.