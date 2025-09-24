استاندار تهران گفت: یک میلیون و چهارصد هزار تبعه غیرمجاز از کشور خارج شدند که ۷۰ درصد از آن‌ها خود معرف بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: استان تهران در ابتدای دولت چهاردهم از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت که با اقدامات انجام‌شده تاکنون، این رتبه ۷ پله ارتقا یافته است.

وی همچنین درخصوص مدیریت اتباع غیرمجاز گفت: برای افرادی که به اتباع غیرمجاز اسکان یا اشتغال می‌دهند، مجازات‌هایی تعیین شده است.

استاندار تهران افزود: تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که ۷۰ درصد آنها به‌صورت خودمعرف و بر اساس فراخوان‌ها به مراکز مربوطه مراجعه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: شرایط بازگشت این افراد به کشور نیز فراهم شده است.

معتمدیان گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در شهرستان‌هایی که بیشترین جمعیت مهاجران را دارند، کاهش اجاره‌بها را شاهد بوده‌ایم. در بحث فشاری که در مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد، عدد قابل‌توجهی نیست، اما کاملاً ملموس است. در بحث مدرسه، اگر کاهش تراکم کلاس‌ها را در نظر بگیریم، تقریباً بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس در استان تهران کاهش پیدا کرده که عدد واقعاً قابل‌توجهی است. در شرایطی که استان تهران ۱۳۰۰۰ کلاس درس کمبود دارد تا به شرایط مطلوب آموزشی و تأمین فضای آموزشی برسد، این عدد قابل توجه است که بحمداللّه با اجرای این طرح حاصل شده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی درباره مایحتاج عمومی است؛ تقاضا برای بعضی از کالا‌ها در مناطق به‌شدت کاهش یافته است. در بحث آرد، حدوداً بیش از ۵۵۰۰ تن کاهش مصرف داشته‌ایم و اثرات آن هم کاملاً مشهود است؛ در شهرستان‌هایی که اشاره شد، صفوفی که قبلاً فشردگی داشت، به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

استاندار تهران گفت: در جرایم عمومی شاهد کاهش ملموس هستیم؛ هم در تهران بزرگ و هم در شرق تهران، البته این به‌معنای آن نیست که مهاجرانی که در کشور حضور دارند، مشکلی داشته باشند؛ بلکه آمار مربوط به افرادی است که غیرقانونی وارد شده‌اند و همچنان به قانون تمکین نمی‌کنند و به فراخوان‌ها توجه نمی‌کنند.

وی بیان کرد: در ابتدای دولت چهاردهم، استان تهران از لحاظ رتبه سرانه‌های آموزشی در جایگاه بیست‌وهشتم بود، یعنی بین ۴ استان کم‌برخوردار و آخر جدول سرانه کشور. نقش مردم همواره بی‌بدیل بوده است؛ مشارکت مردم در نهضت مدرسه‌سازی از قبل هم در قالب خیّرین انجام می‌شده است. از لحاظ تعداد کلاس‌ها، به‌طور متوسط ۵۰ ساخت مدارس توسط خیّرین انجام می‌گرفت و از لحاظ عددی و ریالی نیز حدود ۳۰ درصد پروژه‌های استان تهران و شاید کشور در اختیار خیّرین بوده است، ما هم مقداری توسعه دادیم. بحث مولدسازی یکی از موضوعاتی بود که بحمداللّه آغاز شد و اثرات و برکات آن هم در نیمه دوم سال حتماً مشاهده خواهد شد.

استاندار تهران گفت: یک جهش بسیار خوبی ان‌شاءالله در تأمین منابع مالی برای مدارس انجام خواهد گرفت، انصافاً امسال شهرداری‌های شهرستان‌های استان تهران همکاری بسیار خوبی داشتند، شهرداری تهران نیز بناست ان‌شاءالله ۸۰ مدرسه را با دستور آقای دکتر زاکانی در شهر تهران احداث کند؛ اینها اتفاقات بزرگی هستند که ان‌شاءالله رقم خواهند خورد.

وی ادامه داد: سپاه تهران بزرگ تا پایان دولت قرار است ۱۱۰ مدرسه را در شهر تهران احداث کند. ما برای هر شهرستان در قالب شورای برنامه‌ریزی و توسعه حضور پیدا کردیم، تکلیف مشخص کردیم و به‌صورت نقطه‌ای اقدام کردیم، یعنی نه‌اینکه سرانه‌ها را در مجموع استان ببینیم، بلکه هرجایی که کمترین سرانه‌ها را داشت، متمرکز شدیم و سهم مشخص کردیم، این کار تیمی اثرات خود را داشت و در کمتر از یک سال ۱۳۲ کلاس درس احداث و در همین سال تحصیلی جدید تحویل آموزش و پرورش شده است؛ امیدواریم ان‌شاءالله سال آینده از تکلیف قانونی که در برنامه هفتم مقرر شده (۶ متر و ۱ سانتی‌متر) عبور کنیم.

معتمدیان بیان کرد: درباره به‌کارگیری اتباع در حوزه‌های مختلف، مجازات‌هایی لحاظ شده است و قطعاً کسانی که بخواهند اتباع غیرمجاز را به‌کارگیری کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. وزارت کار با گشت‌های مشترک روزانه این موارد را رصد و پیگیری می‌کند، قطعاً با کسانی که شرایط اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز را فراهم کنند، برخورد قانونی انجام می‌گیرد.

استاندار تهران گفت: در بحث تأمین نیروی کار هم تدابیری دیده شده است. وزارت کار موظف است نیروی کار مورد نیاز را از استان‌های دیگر تأمین کند و اگر از داخل کشور امکان‌پذیر نباشد، با همکاری وزارت امور خارجه نیروی کار از طریق ویزای کار تأمین خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل اجرای این طرح این است که حدود ۵۰ درصد از مهاجران خارجی کشور در استان تهران هستند. تهران به‌عنوان پایتخت و با توجه به پارامتر‌ها و شاخص‌های امنیتی نقش مهمی دارد. بخش قابل‌توجهی از این افراد اتباع غیرمجاز هستند که به‌دلایل مختلف وارد کشور شده‌اند.

معتمدیان ادامه داد: در یک سال گذشته که توفیق خدمتگزاری مردم شریف استان تهران را داشتم، در شهر‌ها و روستا‌های مختلف حضور پیدا کردیم. یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، حضور اتباع غیرمجاز بوده است. عزیزانی که به‌عنوان اتباع مجاز در کشور هستند تحت حمایت کشور قرار دارند و مخاطب ما در این مرحله نیستند؛ مخاطب ما کسانی هستند که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و در استان تهران سکونت دارند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، به‌ویژه عزیزان ما در فراجا که زحمت اصلی اجرای این طرح به‌عهده آنها بود، یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور خارج شدند، حدود ۷۰ درصد از این افراد خودمعرف بودند و ۳۰ درصد کسانی بودند که به قانون تمکین نکردند و بر اساس وظایف قانونی توسط فراجا شناسایی و دستگیر شدند و با رعایت پروتکل‌ها و حفظ کرامت انسانی به اردوگاه‌ها منتقل شدند.

